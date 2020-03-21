21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Индии пояснило порядок возвращения белорусских граждан на родину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт дипмиссии.

По информации посольства, 20 марта принято дополнительное распоряжение правительства РФ №685-р, которым гражданам СНГ, включая Беларусь, разрешено прибывать через воздушные пункты пропуска и убывать в Беларусь как через воздушные пункты пропуска, так и другие пункты пропуска. При этом пограничной службе РФ предписано обеспечить пропуск таких граждан через государственную границу России.

Таким образом, у белорусских граждан появляется возможность вылететь в Беларусь через Россию при соблюдении оговоренных в постановлении условий. Посольство считает целесообразным воспользоваться этой либо другой доступной возможностью всем, кто может решить вопросы с перевозчиками самостоятельно.

"При этом вопрос о проработке возможности эвакуации наших граждан в Беларусь с территории Индии (штат Гоа и Нью-Дели) и Шри-Ланки (Коломбо) белорусскими авиабортами не снят с повестки дня, работа по нему продолжается", - добавили в дипмиссии.

Для эвакуации граждане Беларуси должны найти свое имя в списке подтверждения на сайте посольства или добавить его в случае отсутствия, подтвердить свой контактный номер для оперативной связи и быть постоянно доступными для звонков либо сообщений, подтвердить точку эвакуации (Даболим/Нью-Дели/Коломбо) и прибыть в нее за 3 часа до объявленного времени убытия. Необходимо также направить дополнительно личные данные (ФИО; дата рождения; номер паспорта; срок действия визы; наименование туроператора (в случае организованного отдыха); данные ранее запланированного перелета; место текущего пребывания; контактные телефоны) на электронный адрес посольства india@mfa.gov.by.

Посольство обращает внимание, что в условиях закрытия границ рядом иностранных государств для коммерческих авиасудов предлагаемая гражданам эвакуация является реальной возможностью вернуться на родину. В случае сознательного отказа от эвакуации либо непредоставления полных данных/неявки в точку эвакуации убытие из Индии и Шри-Ланки будет являться задачей самих граждан.

Решение вопроса с белорусскими гражданами на территории Мальдив и Непала будет продолжено после эвакуации основных групп из Индии и Шри-Ланки.

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