Посольство Беларуси в Италии оказывает содействие пострадавшей в аварии автобуса белоруске

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Италии оказывает необходимое содействие гражданке Беларуси, получившей легкие травмы в результате аварии автобуса в Италии. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло в 9.30 по местному времени на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус, которым управлял итальянец, вылетел с дороги и упал в овраг, перевернувшись. В результате ДТП одна женщина, предположительно гид-сопровождающая, погибла, более 30 пассажиров пострадали, из них 19 - российские граждане. В числе пострадавших также граждане Армении и Казахстана. В автобусе находились от 51 до 60 человек. Они направлялись из курортного города Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену.

Среди пострадавших в ДТП в Италии - граждане РФ, Армении и Казахстана Автобус, которым управлял итальянец, вылетел с дороги и упал в овраг, перевернувшись. В результате ДТП одна женщина, предположительно гид-сопровождающая, погибла, более 30 пассажиров пострадали.

Как отмечает ТАСС, все туристы приобрели туры в разных компаниях. Неясно, существовала ли какая-то страховка и кто будет выплачивать компенсацию. Водитель автобуса уже допрошен итальянскими следователями. Среди основных версий - неосторожность при вождении.-0-