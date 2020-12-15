Посольство Беларуси в Китае приняло участие в международной благотворительной ярмарке

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Китае приняло участие в традиционной международной благотворительной ярмарке под названием "Любовь не знает границ", которая в этом году была организована онлайн. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусской дипломатической миссии в Пекине.

Данное ежегодное событие прошло с участием министра иностранных дел КНР Ван И и его супруги, представителей дипмиссий иностранных государств, международных организаций, аккредитованных в Китайской Народной Республике.

На мероприятии супруга министра иностранных дел КНР Ван И Цянь Вэй отметила: "Старт нашей благотворительной распродажи приходится на 12 декабря, когда проходит один из самых популярных фестивалей онлайн-шопинга в Китае. Сразу после церемонии открытия - распродажа, которая продлится целую неделю. С помощью пары кликов можно как разместить товар, так и заказать его, сделав таким образом вклад в доброе дело. Я уверена, что своей любовью мы поможем Китаю окончательно решить проблему бедности".

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил: "COVID-19 оказал влияние на возможность общаться лицом к лицу. Но это не помешало нам делиться своей любовью. Организаторы сообщили мне, что количество посольств и компаний, принимающих участие в этом году, превысило прошлогоднее. Поэтому сегодня я выражаю глубочайшую благодарность нашим китайским и иностранным друзьям, принимающим участие в мероприятии".

"В этом году ввиду пандемии благотворительная ярмарка-распродажа прошла в онлайн-формате и собрала более 130 участников - представителей посольств иностранных государств, включая посольство Беларуси в Китае, а также международных организаций. Дипломаты разных стран присоединились к прямому эфиру церемонии открытия. Через интернет, а также в офлайн-режиме для китайской аудитории была организована продажа товаров каждой страны-участника, представляющих культуру и традиции. Вырученные средства будут направлены на помощь сельским жителям в небогатых районах КНР и детям с инвалидностью для улучшения условий их жизни", - проинформировали в белорусском загранучреждении. В дипмиссии также отметили, что на данной ярмарке осуществлялась продажа белорусского березового сока.-0-