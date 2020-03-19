Посольство Беларуси в Латвии в связи с коронавирусом организовало возвращение белорусов домой

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 19 марта 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:33 Лукашенко на совещании по коронавирусу напомнил о совете посещать баню и рассказал анекдот о Жириновском Президент
13:28 Житель Барановичского района под предлогом продажи билетов на концерты присвоил Br3,5 тыс. Происшествия
13:17 Белорусский рубль на торгах 19 марта ослаб к трем основным валютам Экономика
13:15 Финальный этап Лиги чемпионов по мини-футболу в Минске перенесен Спорт
13:08 Прямая линия для туристов будет работать ежедневно Общество
13:02 Негосударственный сектор в бытовых услугах Беларуси занимает более 97% Экономика
12:59 У жителя Чечерского района изъяли самодельный пистолет, порох и патроны Происшествия
12:54 "Витебскоблимущество" предлагает инвесторам более 20 объектов историко-культурного наследия Регионы
12:52 Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторов Президент
12:49 В Минске из-за коронавируса изменят расписание общественного транспорта и начало занятий в вузах Президент
12:49 Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь - 2020" переносится на неопределенный срок Общество
12:36 В Минприроды назвали самые чистые реки Беларуси Общество
12:33 Кандидаты по тяжелой атлетике на ОИ определятся по итогам чемпионата Беларуси и ЧЕ Спорт
12:22 Лукашенко пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса Президент
12:12 Минспорт подготовил предложения для поддержки турбизнеса на фоне ситуации с коронавирусом Общество
12:12 Посольство Беларуси в Латвии в связи с коронавирусом организовало возвращение белорусов домой Общество
12:09 Беларусь прорабатывает варианты для возвращения туристов транзитом через аэропорт Внуково Общество
12:05 Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов - Минспорт Общество
11:58 Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом Общество
11:57 Белорусские пограничники помогли более 70 украинцам вернуться на родину из Франции Общество
11:53 Лукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши на родину Президент
11:49 Порывистый ветер и ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные Общество
11:36 До +12°С ожидается в Беларуси 20 марта Общество
11:33 Взгляд белорусской молодежи на будущее мира представят на сессии Генассамблеи ООН в сентябре Общество
11:29 ОАЦ и beCloud создают национальную смарт-платформу Технологии
11:27 Пожилая женщина с коронавирусом умерла в больнице в Москве В мире
11:27 Лукашенко: люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса Президент
11:19 Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в Беларуси Президент
11:14 Развитие новых микрорайонов и трудоустройство - Заяц провел личный прием в Славгороде Регионы
10:59 Профмероприятие "Безопасный переход" проводят в Гомельской области Регионы
Все новости
Все новости
Общество
19 марта 2020, 12:12

Посольство Беларуси в Латвии в связи с коронавирусом организовало возвращение белорусов домой

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Распространение коронавируса"
Финальный этап Лиги чемпионов по мини-футболу в Минске перенесен
Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторов

19 марта, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Для находящихся на территории Латвии белорусских граждан посольство Беларуси в Латвии из-за ситуации по коронавирусу организовало трансфер до Браслава. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович.

По информации посла, по 22 марта включительно организован трансфер белорусов по маршруту Даугавпилс - государственная граница (пункт пропуска "Силене"), государственная граница (пункт пропуска "Урбаны") - Браслав. "Трансфер организован совместно с нашим генконсульством в Даугавпилсе, а на белорусской стороне наших граждан встречает микроавтобус Браславского райисполкома, который подвозит людей до автостанции в Браславе. Надеемся, что до 22 марта эта работа завершится. Но если к нам будут обращаться люди, нуждающиеся в содействии, конечно же, будем помогать. Впрочем, хотелось бы, чтобы и сами граждане ответственнее подходили к решению этих вопросов и не затягивали с возвращением в Беларусь", - отметил Василий Маркович.

Чтобы воспользоваться трансфером, посольство просит нуждающихся в этом граждан зарегистрироваться по телефонам +371 26 377 825 или +371 25 767 371. Кроме того, дипломат настоятельно просит зарегистрироваться в посольстве тех белорусов, которые планируют выезжать из Латвии до 14 апреля. Это можно сделать, направив на электронный адрес o.popov@mfa.gov.by с пометкой "Экстренный выезд" свои данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный номер телефона). "Понятно, что ситуации бывают разные, и мы всегда готовы помочь, выдадим визу при необходимости, выйдем на работу в выходной день, но содействие окажем", - подчеркнул он.

Также организована круглосуточная экстренная связь для белорусских граждан. Те, кто в настоящий момент находится в Даугавпилсе и близлежащих краях, может обратиться за помощью по номеру +371 26 377 825, а тем, кто находится в других регионах Латвии, посольство рекомендует звонить по телефонам +371 25 767 371, +371 27 812 901.

Решение об отмене международных перевозок пассажиров через аэропорты, порты, автобусами и железнодорожным транспортом Латвия приняла 17 марта. "В первый день после отмены международных перевозок в посольство поступило 47 обращений, на следующий день около 20. Сейчас обращения поступают, но их количество значительно сократилось. Но в Юрмале в санатории "Беларусь" еще остаются наши дети, которым также нужно вернуться домой. Этот вопрос мы решили с Министерством иностранных дел и с Минтрансом. Три автобуса с белорусскими номерами запустят на территорию Латвии, а затем они без проблем вывезут детей в Беларусь", - сообщил посол.

Что касается выдачи белорусских виз, то в настоящее время они выдаются только грузоперевозчикам, а гражданам - лишь в крайнем случае, если у них есть экстренная необходимость въехать на территорию Республики Беларусь. "Но большой прием граждан мы пока не ведем, в том числе и чтобы обезопасить наших сотрудников", - сказал Василий Маркович.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Латвия
Новости рубрики Общество
Фото из архива Прямая линия для туристов будет работать ежедневно
Во время кастинга Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь - 2020" переносится на неопределенный срок
Фото из архива В Минприроды назвали самые чистые реки Беларуси
Виталий Грицевич. Фото из архива Минспорт подготовил предложения для поддержки турбизнеса на фоне ситуации с коронавирусом
Фото из архива Беларусь прорабатывает варианты для возвращения туристов транзитом через аэропорт Внуково
Фото из архива Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов - Минспорт
Главное
Во время совещания Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в Беларуси
Лукашенко пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса
Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов - Минспорт
Это навредит и людям, и бизнесу - репортаж с белорусско-российской границы
Топ-новости
Лукашенко: люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса
В Минске из-за коронавируса изменят расписание общественного транспорта и начало занятий в вузах
До +12°С ожидается в Беларуси 20 марта
Локация на миллион! Весенняя акция на квартиры в лучших уголках Минска!
Взгляд белорусской молодежи на будущее мира представят на сессии Генассамблеи ООН в сентябре
Гарантия качества и благородный вид: кухонные мойки из искусственного камня
Прямая линия для туристов будет работать ежедневно
В Минприроды назвали самые чистые реки Беларуси
Развитие новых микрорайонов и трудоустройство - Заяц провел личный прием в Славгороде
В Китае назван эффективный препарат против коронавируса
Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь - 2020" переносится на неопределенный срок
Чемпионат Беларуси по футболу стартует по расписанию - Базанов
Медик: при нетяжелом течении заболевания коронавирусом организм справляется сам
Систему оповещения с помощью эфира радиостанций протестируют в Беларуси
"Белгосстрах" разъяснил, какие расходы возместят в связи с коронавирусом
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.