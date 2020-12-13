Посольство Беларуси в Литве передало учащимся Вильнюсской гимназии им.Ф.Скорины новогодние подарки

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Литве передало учащимся начальной школы Вильнюсской гимназии имени Ф.Скорины новогодние подарки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Вильнюсе.

"Подарки переданы накануне рождественских и новогодних школьных каникул, - отметили в белорусском загранучреждении. - Это белорусские сладости кондитерской фабрики "Спартак", настольные игры серий "Мова. Буслік" и "Наборы выцінанак".

Игры "Мова. Буслік" для младших школьников знакомят детей не только с белорусскими буквами и словами, но и с особенностями белорусского языка и речи.-0-

Фото посольства Беларуси в Литве