Посольство Беларуси в РФ организовывает транзит 53 белорусов из Внуково домой

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские граждане, которые находились на отдыхе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индия) и прибыли в ночь на 19 марта в Москву в аэропорт Внуково, усилиями посольства Беларуси в России переведены из зоны прилета в зону вылета, где имеются точки питания и санузлы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

Общее число белорусов составляет 53 человека, из них семеро - дети в возрасте до 14 лет. Они находятся на постоянной телефонной связи с дипломатами посольства, жалоб на плохое самочувствие нет.

"С российской стороной, в частности с внешнеполитическим ведомством и ФСБ, продолжаются интенсивные переговоры по разрешению ситуации, - отметили в дипмиссии. - Решается вопрос об обеспечении организованного трансфера граждан в другие аэропорты Москвы либо доставки белорусских граждан в Минск рейсом авиакомпании "Белавиа" из аэропорта Внуково".

Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом оставила возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течении 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт Внуково, в котором в настоящее время нет прямых рейсов в Минск.-0-