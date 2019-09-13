Посольство Беларуси в РФ отслеживает ситуацию с гибелью белорусов в ДТП в Калмыкии

13 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России отслеживает ситуацию с гибелью белорусов в дорожно-транспортном происшествии в Калмыкии, сообщили БЕЛТА в диппредставительстве.
"Посольство проверяет информацию о гибели граждан Беларуси в ДТП, произошедшем вечером 12 сентября на автодороге Яшкуль - Комсомольский в районе поселка Адык Черноземельского района Республики Калмыкия", - отметили в дипмиссии.
Как сообщалось, в Калмыкии 12 сентября столкнулись легковушка, за рулем которой был белорус, и фура под управлением жителя Дагестана. В результате аварии погибли четыре человека. ДТП произошло около 22.00 на 51-м км автодороги Яшкуль-Комсомольский. "По предварительной версии, житель Беларуси 1993 года рождения управляя автомобилем Renault, допустил наезд на животное, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением жителя Дагестана", - проинформировали в МВД Калмыкии.
Водитель Renault и двое пассажиров скончались на месте происшествия, третий - умер в больнице. "По факту ДТП проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств происшествия. Владелец сельскохозяйственного животного установлен сотрудниками полиции", - добавили в МВД.-0-