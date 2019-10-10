Посольство Беларуси в РФ проверяет информацию о гибели белорусов в ДТП под Калугой

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России проверяет информацию о гибели белорусских граждан в дорожно-транспортном происшествии под Калугой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.
"Посольство проверяет информацию о гибели граждан Беларуси в ДТП, произошедшем сегодня в 16.50 на 202-м км автодороги М3 "Украина" с участием микроавтобуса "Мерседес", - рассказали в посольстве.
По предварительным данным ГИБДД России, микроавтобус "Мерседес" во время маневра столкнулся с грузовиком "Скания", ехавшим по встречной полосе, после чего съехал в кювет. В результате погибли четверо - все граждане Беларуси. Кроме того, шесть человек с различными травмами доставлены в больницу, четверо из них - в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.-0-