Посольство Беларуси в РФ: российская сторона согласовала алгоритм вывоза белорусов из третьих стран

27 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. С российской стороной согласован алгоритм действий по вывозу белорусских граждан из третьих стран в связи с прекращением с 27 марта регулярного и чартерного авиасообщения из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"В соответствии с положениями о равных правах граждан, закрепленными в Договоре о создании Союзного государства, вывоз белорусских граждан из третьих стран будет осуществляться наравне с российскими гражданами на основании эвакуационных списков. Они подготовлены белорусскими загранучреждениями на основании обращений граждан, находящихся за рубежом", - подчеркнули в дипмиссии.

Белорусских граждан в Москву будут доставлять российские чартеры. Из аэропортов Домодедово и Шереметьево предусмотрен транзит в Беларусь регулярными рейсами авиакомпании "Белавиа".

"Прибывающим во Внуково после прохождения пограничного контроля, санитарно-эпидемологического контроля Роспотребнадзора и согласования списков с оперативным штабом при МВД РФ, посольство Беларуси в России будет оказывать содействие в переезде в Домодедово автобусами в сопровождении ГИБДД", - заверили в диппредставительстве.-0-