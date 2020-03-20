Посольство Беларуси в РФ увеличило число телефонов горячей линии

20 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России увеличило число телефонов горячей линии, открытой в дипмиссии в связи с введенными в РФ из-за коронавируса ограничительными мерами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипломатического представительства.

"Для удобства связи с посольством Беларуси в России по вопросам введенных РФ ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса добавлены два новых номера телефона в Москве", - отметили в пресс-службе.

Находящиеся в московском регионе граждане Беларуси могут обращаться по телефонам +7 985 331 26 12, +7 985 008 96 81 и +7 985 847 55 98.

В экстренных ситуациях можно связаться с дежурным посольства по телефону +7 495 777 66 44, а также с помощью системы электронных сообщений. Кроме того, на сайте дипмиссии опубликован большой список номеров телефонов в российских регионах, по которым белорусские граждане могут обратиться в случае возникновения каких-либо вопросов.

Ранее заведующий консульским отделом посольства Александр Суворов рассказал журналистам, что телефон горячей линии разрывается от звонков. По его словам, большая часть вопросов, с которыми обращаются в дипмиссию белорусские граждане: почему Россия закрыла границу и что происходит. "Граждане, к сожалению, не понимают распоряжения правительства России, которое вышло, - отметил консул. - Мы разъясняем, что границу никто не перекрывал (с белорусской стороны. - Прим. БЕЛТА), что в Беларусь граждане могут вернуться без всяких проблем. Беларусь никаких мер по закрытию своих границ не вводила".-0-