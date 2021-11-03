Посольство Беларуси в России уточняет гражданство погибших в катастрофе Ан-12 под Иркутском

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России уточняет гражданство погибших в катастрофе самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"Гражданство находившихся на борту Ан-12 людей на данный момент уточняется, - сказали в дипмиссии. - Самолет принадлежит авиакомпании "Гродно".

Посольство находится в постоянном контакте с МЧС РФ, правоохранительными органами и местными властями. "Обстоятельства катастрофы выясняются, что осложнено темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями", - добавили в дипмиссии.-0-

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