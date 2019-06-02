Посольство Беларуси в США оказывает помощь родственникам погибшего в перестрелке в Вирджинии белоруса

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в США оказывает необходимую консульско-правовую помощь родственникам погибшего в результате перестрелки в Вирджинии белоруса. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте белорусского МИД, сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось, эмигрировавший в США уроженец Могилева погиб во время стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич. Он был одним из 12 человек, убитых служащим городского отдела коммунальных услуг. ЧП произошло 31 мая. Злоумышленник - один из госслужащих - зашел в административное здание Public Works за час до конца рабочего дня и расстрелял людей. По данным американских СМИ, уроженец Могилева уехал из Беларуси в 2003 году студентом. Он получил степень бакалавра в области гражданского строительства. Сначала работал на низкооплачивоемой работе в лесозаготовительной компании, потом стал агентом в городе Вирджиния-Бич, где проработал девять лет. Погибшему белорусу было 35 лет.-0-
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