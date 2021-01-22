Посольство Беларуси в Токио презентовало фотоэкспозицию, посвященную дипломату Абрасимову

22 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Токио при содействии российской дипломатической миссии презентовало фотоэкспозицию, посвященную уроженцу нашей страны советскому дипломату и политическому деятелю Петру Андреевичу Абрасимову (1912 - 2009). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Японии.

Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику белорусской дипломатии - Дню дипломатического работника. Оно прошло с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Японии Руслана Есина. Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин также участвовал в церемонии открытия фотоэкспозиции и поздравил сотрудников посольства и всех белорусских дипломатов с профессиональным праздником.

Как рассказали в дипмиссии, у Петра Абрасимова - богатая биография. "В ней было непосредственное участие в боевых действиях, два тяжелых ранения. Петр Абрасимов работал в Центральном штабе партизанского движения, участвовал в разработке ряда успешных партизанских операций, несколько раз забрасывался в тыл немецких войск, где действовали белорусские партизаны. После окончания Великой Отечественной войны Петр Абрасимов становится постоянным представителем Белорусской ССР при Совете Министров СССР, затем первым заместителем председателя Совета Министров Белорусской ССР и секретарем ЦК КПБ, первым председателем Государственного комитета СССР по иностранному туризму. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, орденами зарубежных государств", - отметили в посольстве Беларуси.

В 1950-х Петр Абрасимов начал работать на дипломатической службе, сначала в Китае, а в 1957-1961 годах - послом СССР в Польше. Дважды был советским послом в ГДР, назначался послом во Франции.

В середине 1980-х годов Петр Абрасимов возглавил советское посольство в Японии. Важным событием для развития белорусско-японской дружбы стало проведение в период его дипломатической миссии первых Дней белорусской культуры в Японии.-0-