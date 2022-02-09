Посольство Беларуси в Украине отреагировало на замену белорусского флага у горсовета Днепра

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Украине с глубоким разочарованием восприняло информацию о замене у здания городского совета Днепра Государственного флага Республики Беларусь на символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии, сообщает БЕЛТА.
"По этому поводу в адрес мэра города Днепра Бориса Филатова направлено обращение посла Беларуси в Украине Игоря Сокола, в котором заявлено, что данное решение городских властей оскорбляет лучшие чувства большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам Республики Беларусь, под которыми белорусский народ выстроил свое суверенное и независимое государство", - рассказали в посольстве.
Игорь Сокол высказал готовность лично встретиться с Борисом Филатовым, чтобы привести веские аргументы необходимости возвращения к конструктивному и взаимовыгодному взаимодействию на уровне городов и регионов Беларуси и Украины, а также для доведения объективной информации о процессах, проходящих в Республике Беларусь.-0-