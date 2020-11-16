Посольство Беларуси в Венгрии провело онлайн-брифинг о выдаче белорусских виз венгерским перевозчикам

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Венгрии организовало онлайн-брифинг по актуальным вопросам выдачи виз Республики Беларусь представителям венгерских ассоциаций грузоперевозчиков, их въезда и пребывания на территории страны в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Будапеште.

В мероприятии приняли участие представители Национальной промышленной федерации частных перевозчиков (Nit Hungary), Государственной ассоциации предпринимателей-перевозчиков (FUVOSZ) и Венгерской ассоциации автомобильных перевозчиков (MKFE).

С белорусской стороны в конференции участвовали представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, а также некоторых белорусских транспортных компаний. Участники брифинга подтвердили конструктивный характер отношений, обоюдную готовность к оперативному решению проблемных вопросов с учетом интересов транспортных компаний двух стран.

Стороны выразили намерение продолжить подготовку к проведению в 2021 году заседания смешанной белорусско-венгерской комиссии по автомобильному транспорту с учетом перспектив нормализации эпидемиологической обстановки и восстановления грузопотоков в регионе.-0-