Посольство Индии провело в Минске праздничное мероприятие по случаю своего национального праздника

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур. Фото из архива

26 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство Индии в Беларуси 26 января провело мероприятие по случаю национального праздника с участием представителей индийской диаспоры, сообщает БЕЛТА.

"В этот день была официально принята Конституция Индии. Конституция является верховным законом государства, в ней закреплены права и обязанности индийских граждан и отражены основные принципы, которые объединяют огромную и разнообразную нацию, - подчеркнули в посольстве. - В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этом году празднование Дня Республики было ограничено небольшим мероприятием для представителей индийской диаспоры в Беларуси. Гости приняли участие в торжественной церемонии поднятия флага".

Фото посольства Индии в Беларуси

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Республике Беларусь Сангита Бахадур коснулась истории развития независимого государства: "Мы сплотились как единая нация, объединив наши усилия по преодолению разрушительного кризиса".

Она обратила особое внимание на борьбу Индии с пандемией не только внутри государства: "Во время пандемии мы поставили лекарственные препараты в 150 стран. В 2021 году Индия планирует передать 10 млн доз вакцин в другие страны".

Посол также затронула вопросы экономической ситуации в Индии на фоне пандемии: "Благодаря тщательному планированию и продуманным реформам был дан импульс развитию экономики. Экономическая активность восстановилась до 93% от уровня, зарегистрированного до пандемии". Посол также упомянула рекордно высокий уровень, достигнутый индийскими фондовыми рынками в этом месяце, и значительный рост инвестиций.-0-