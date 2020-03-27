Посольство информирует о возможностях вылета белорусов из КНР компаниями Air China и "Аэрофлот"

27 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство Беларуси информирует белорусов о возможностях вылета из Китайской Народной Республики, сообщает БЕЛТА.

"По состоянию на 27 марта белорусские граждане имеют возможность вылета с территории Китайской Народной Республики в Беларусь рейсами авиакомпаний Air China и "Аэрофлот", - говорится в сообщении.

Обращается внимание, что с 29 марта "Аэрофлот" будет выполнять рейсы только по маршруту Москва - Шанхай - Москва один раз в неделю (вылет из Москвы в воскресенье, вылет из Шанхая в понедельник).

На 28 марта планируется несколько авиарейсов. Это SU 205 Пекин - Москва; SU 204 Москва - Пекин (с посадкой в Тяньцзине); SU 209 Шанхай - Москва; SU 208 Москва - Шанхай; SU 221 Гуанчжоу - Москва.

Авиарейсы на 29 марта: SU 205 Пекин - Москва; SU 209 Шанхай - Москва; SU 208 Москва - Шанхай.

На 30 марта запланирован рейс SU 209 Шанхай - Москва.

"В связи с отменой международными авиакомпаниями регулярных рейсов в/из Китая, а также введением ограничений по въезду зарубежными странами, настоятельно рекомендуем перед вылетом из Китайской Народной Республики заблаговременно проверять информацию о состоянии вашего авиарейса", - отметили в посольстве.

Кроме того, обращается внимание, что с 23 марта по решению Департамента гражданской авиации КНР международные рейсы, прибывающие в Пекин, переведены в ближайшие региональные аэропорты. Пассажиры после пограничного, таможенного, санитарного контроля внутренними рейсами будут доставлены в Пекин. "Просим учитывать данную информацию в случае транзитного перелета через Пекин", - говорится в сообщении.

Посольство также напоминает, что в соответствии с постановлением Министерства иностранных дел и Национального агентства по миграции КНР с 28 марта Китай приостанавливает въезд иностранных граждан (в том числе Беларуси) с действующими въездными визами и разрешениями на проживание в КНР (работа, учеба, семейные дела и другое). Исключение составляют лица с действительными дипломатическими, служебными визами и визами для международных пассажирских и грузовых перевозок (тип С).-0-