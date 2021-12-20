Посольство Ирана готово способствовать возвращению на родину своих граждан из ТЛЦ "Брузги"

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Посольство Ирана готово способствовать возвращению на родину своих граждан из пункта размещения беженцев в ТЛЦ в Брузгах. Об этом журналистам сегодня по итогам встречи с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Саид Яри, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся прежде всего развития сотрудничества в экономической и других сферах. Не осталась без внимания и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе.

"Мы попросили, чтобы со стороны облисполкома было максимальное содействие гражданам Ирана, находящимся в транспортно-логистическом центре "Брузги". Если они желают вернуться на родину, пусть сообщат об этом нам. Мы готовы способствовать возвращению", - сказал Саид Яри.

Он подчеркнул, что там находится небольшое количество иранцев. "Но даже несколько человек для нас очень важны", - отметил Саид Яри.-0-