Посольство Ирана в Минске откроет книгу соболезнований в связи с крушением украинского самолета

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Ирана в Беларуси откроет книгу соболезнований в связи с крушением украинского самолета в Тегеране и гибелью генерала Касема Сулеймани. Об этом БЕЛТА сообщили в иранской дипмиссии.

Книга будет открыта 10 января с 10.00 до 13.00 в здании посольства в Минске по адресу Старовиленский тракт, 41А.

Как сообщалось, 8 января самолет "Международных авиалиний Украины" Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На его борту находились граждане разных стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб вблизи Багдада после удара американских военных. Иран пообещал отомстить убившим Сулеймани. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в ответ на любое нападение на американских граждан или объекты.-0-