Посольство Японии продолжит реализацию в Беларуси проектов программы "Корни травы"

14 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Посольство Японии и впредь будет реализовывать гуманитарные проекты по программе "Корни травы", чтобы поддержать жителей Беларуси в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа реализуется в Беларуси с 2004 года. Она предусматривает помощь людям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Большая часть проектов была реализована в области медицины. Сегодня в Витебске прошла торжественная церемония передачи специального микроавтобуса для нужд территориального центра социального обслуживания населения Витебского района. В регионе проживает свыше 1600 инвалидов (из них 109 - дети). Автомобиль оснащен подъемником для инвалидов-колясочников и пассажирскими местами с удобным расположением для перевозки людей с ограниченными возможностями.

"Проект территориального центра соцобслуживания населения Витебского района является первым в социальной сфере, который был реализован по программе "Корни травы". Людям с ограниченными возможностями нужно не только лечение тела, но и души. Это делает автомобиль особенно важным, ведь люди смогут попасть не только в поликлинику, но и на культурные мероприятия в городе, - отметил дипломат. - Посольство и впредь будет реализовывать проекты программы, чтобы поддержать жителей Беларуси и помочь им в преодолении аварии. Мы всегда открыты для рассмотрения предложений со всех регионов".

Начальник управления по Витебской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Александр Каралев поблагодарил японскую сторону за эффективное сотрудничество. "Департамент отмечает значительный вклад и заинтересованность посольства Японии в реализации в Беларуси социально значимых гуманитарных проектов. Особый импульс этому сотрудничеству придает программа "Корни травы", - добавил он.

Программа "Корни травы" предусматривает помощь для проектов по обеспечению безопасности человека. До нынешнего года в стране по данной программе средства выделялись только учреждениям здравоохранения, но в этот раз кроме них гранты получили и учебное заведение, социальное учреждение. К настоящему времени уже осуществлены более 40 грант-контрактов - необходимое медоборудование получили более 200 учреждений здравоохранения всех регионов Беларуси. С учетом подписанных в начале ноября новых документов всего будет реализовано свыше 50 проектов на общую сумму свыше $4 млн.-0-