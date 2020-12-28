Посольство предупреждает белорусов об ограничении въезда в Японию

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси предупреждает белорусов об ограничении въезда для иностранцев в Японию, сообщает БЕЛТА.

"С 28 декабря 2020 года до 31 января 2021 года в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 Япония закрывает въезд в страну для иностранных граждан, в том числе граждан Беларуси", - отмечается в сообщении белорусской дипломатической миссии в Токио.

В посольстве обращают внимание, что данное ограничение не распространяется на иностранных граждан, которые имеют вид на жительство в Японии.-0-