Посольство проверяет информацию о белорусах, пострадавших в ДТП в Калужской области

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России проверяет информацию о белорусах, пострадавших в ДТП в Калужской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный твиттер-аккаунт диппредставительства.

"Посольство Беларуси проверяет информацию о гражданах Республики Беларусь, пострадавших в результате ДТП, произошедшего сегодня около пяти часов утра на 86-м км на автодороге М3 "Украина" в Боровском районе Калужской области", - говорится в сообщении.

Как рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Калужской области Наталья Горохова, ДТП произошло в 4.30 на автодороге М3 "Украина".

"По предварительной информации, водитель автомашины Citroen не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека: водитель транспортного средства и два пассажира. Шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Им оказана медицинская помощь", - отметила Наталья Горохова и добавила, что информацией, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Беларуси, не располагает.

По словам представителя УМВД по Калужской области, обстоятельства и причина совершения ДТП уточняются. Как только будет собран весь необходимый материал, он будет передан в Следственное управление УМВД России по Калужской области, где будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела по факту ДТП и гибели в нем людей.

Как сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, по предварительной информации, все участники ДТП - белорусы, трое из которых погибли, шестеро пострадали. Однако окончательного подтверждения этой информации пока нет.-0-