Посольство в Узбекистане совместно с "Белавиа" организовали чартерные рейсы для возвращения белорусов домой

16 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Узбекистане совместно с "Белавиа" в связи с коронавирусом организовали чартерные рейсы для возвращения белорусов домой. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич.

Дипломат отметил, что решением правительства Узбекистана с 16 марта были приостановлены все виды международного транспортного сообщения, включая автомобильное, авиационное и железнодорожное. "В связи с этим перед посольством стала задача исключительной важности и актуальности - эвакуация белорусских граждан. Так, с середины марта до середины июля при нашем активном участии из Узбекистана было доставлено домой более 120 соотечественников. Для этого в режиме максимальной оперативности прорабатывались различные варианты - перелет через Москву, а также на частных чартерных рейсах, следующих составными маршрутами через Минск. В июле совместно с авиакомпанией "Белавиа" были организованы два чартерных рейса по маршруту Ташкент - Минск", - сообщил Леонид Маринич.

Этой возможностью воспользовались порядка 250 человек, в том числе 29 граждан Беларуси. В настоящее время с узбекской стороной согласовывается возможность организации еще двух чартеров белорусского авиаперевозчика, добавил посол.

Другой важнейшей задачей для посольства, по словам главы диппредставительства, является помощь белорусским грузоперевозчикам. За время пандемии помощь была оказана 19 водителям. "И каждый случай является особым, требующим своего подхода, так как они касаются не только пересечения автотранспортом с грузом границ сопредельных с Узбекистаном стран, но и оказания содействия водителям - гражданам Беларуси в ускоренном прохождении обязательного обследования на наличие коронавирусной инфекции, улучшения условий и сокращения сроков пребывания в карантинных зонах", - пояснил Леонид Маринич.-0-