Поставка второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь запланирована на октябрь 2022 года

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставка второй партии самолетов Су-30СМ в Беларусь планируется в октябре 2022 года. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Между Министерством обороны и корпорацией "Иркут" заключены контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве 4 единиц каждая. "Исполняя обязательства по контракту, "Иркут" в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии запланирована на октябрь 2022 года. Контракты на поставку очередной партии самолетов планируется заключить в текущем году", - говорится в сообщении.

5 февраля в Вооруженных Силах Беларуси отмечается День вооружения. В Министерстве обороны отметили, что техническое переоснащение Вооруженных Сил Беларуси ведется по трем основным направлениям.

"За предыдущие пять лет на вооружение белорусской армии принято более 450 единиц техники, капитально отремонтировано и модернизировано более 250. Закуплены новые образцы и комплекты вооружения: учебно-боевые Як-130 (8 единиц), вертолеты Ми-8 (12 единиц), реактивная система залпового огня "Полонез", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", беспилотные авиационные комплексы, современные средства связи и навигации, радиолокационные станции, стрелковое оружие и средства защиты, а также боевые самолеты Су-30СМ (4 единицы)", - рассказали в Министерстве обороны.-0-