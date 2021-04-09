Поставки белорусской техники, промкооперация, строительство соцобъектов - Семашко посетил Оренбург

9 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Поставки белорусской пассажирской, коммунальной и сельскохозяйственной техники, возможности белорусского участия в строительстве объектов социальной сферы, развитие промышленной кооперации и другие актуальные темы сотрудничества обсуждались во время рабочей поездки белорусской делегации под руководством посла Беларуси в России Владимира Семашко в Оренбургскую область, которая состоялась 7-8 апреля. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе диппредставительства.

Владимир Семашко встретился с губернатором региона Денисом Паслером: стороны обозначили актуальное состояние и характер взаимной торговли, подтвердили интерес и необходимость в развитии и укреплении социально-экономических и гуманитарных связей.

На совещании в правительстве региона посол обозначил основные направления сотрудничества, в которых Беларусь может помочь городу Оренбургу и области: поставки пассажирской техники (электробусы, троллейбусы, автобусы), коммунальной, мусороперерабатывающей техники и оборудования для утилизации твердых коммунальных отходов, передовой продукции для водоочистки и водоотведения, лифтового оборудования. Отдельно Владимир Семашко акцентировал внимание на развитии сотрудничества в сфере строительства социальных объектов (школ, детских садов и др.) с использованием финансирования ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и последующим выкупом объекта региональными властями, а также на поставках сельскохозяйственной техники в Оренбургскую область, в том числе энергонасыщенных тракторов, комбайнов, навесного и прицепного оборудования.

Для обсуждения вопроса увеличения продаж техники ОАО "Гомсельмаш" в регионе и возможного возобновления дилерского соглашения белорусская делегация посетила АО "Оренбургагроснабтехсервис". "Представители белорусского предприятия обозначили перед руководством АО ряд имеющихся проблем при реализации продукции (с учетом уже имеющегося опыта сотрудничества двух компаний), - отметили в пресс-службе. - По предложению Владимира Семашко достигнута договоренность, что АО "Оренбургагроснабтехсервис" представит в адрес ОАО "Гомсельмаш" и посольства Беларуси в России свое видение сотрудничества на краткосрочную перспективу, в том числе по схемам финансирования, объемам закупок, ассортименту техники и навесного оборудования. В свою очередь белорусская сторона проработает возможные варианты дальнейшего взаимодействия".

Также белорусская делегация посетила АО "Завод бурового оборудования". В ходе презентации производимой продукции обсудили вопрос потенциальных поставок буровых установок для нужд ОАО "Беларуськалий" и другим белорусским производителям. Посол Беларуси запросил у АО "Завод бурового оборудования" краткосрочный план по сотрудничеству с белорусской стороной для принятия решения о формах дальнейшего сотрудничества.

Во время посещения ООО "Оренбургский радиатор" Владимир Семашко обсудил с руководством предприятия вопросы сотрудничества с машиностроительными предприятиями Беларуси. "Предложено возобновить участие завода в тендерах на закупку радиаторов ОАО "Гомсельмаш", а также проработать сотрудничество с СЗАО "БЕЛДЖИ", - сообщили в дипмиссии.

"Завершился рабочий визит посла Беларуси в России Владимира Семашко посещением дилерского центра Geely в городе Оренбурге и встречей с его руководством. Обозначено, что спрос на продукцию имеется, однако есть сложности с поставками моделей. Владимир Семашко информировал, что в настоящее время рассматривается вопрос расширения мощностей белорусского завода, что позволит в будущем обеспечить потребности и дилерских структур в России", - добавили в пресс-службе.-0-

Фото embassybel.ru