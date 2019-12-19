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19 декабря 2019, 16:49

Постоянные комиссии сформированы в Палате представителей седьмого созыва

Фото из архива
Фото из архива
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19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянные комиссии сформированы сегодня на заседании Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

В Постоянную комиссию по законодательству, председателем которой является Светлана Любецкая, вошли Ирина Довгало, Алексей Егоров, Людмила Жолнерчик, Ольга Креч, Ирина Луканская, Александр Омельянюк, Александр Сонгин, Виталий Уткин. Зампредами избраны Алексей Егоров и Александр Омельянюк.

Членами комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту под председательством Валентина Семеняко стали Игорь Волков, Андрей Ганчук, Елена Потапова, Виктор Свилло, Светлана Шутова. Зампредами будут работать Игорь Волков и Виктор Свилло.

В Постоянной комиссии по национальной безопасности (председатель Олег Белоконев) утвержден следующий состав: Александр Данченко, Александр Дубов, Евгений Зайцев, Игорь Лавриненко, Марина Ленчевская, Иван Мамайко, Александр Маркевич, Игорь Мартынов. Из них заместители председателя - Александр Дубов, Игорь Лавриненко и Игорь Мартынов.

Членами комиссии по экономической политике под руководством Леонида Брича стали Галина Лагунова, Татьяна Сайганова, Светлана Горваль, Александр Машкаров, Анатолий Насеня. Галина Лагунова и Татьяна Сайганова утверждены заместителями председателя.

В состав комиссии по бюджету и финансам (председатель Людмила Нижевич) вошли Светлана Бартош, Петр Вабищевич, Виталий Васюков, Наталья Голуб, Юлия Мурина, Сергей Стельмашок. Петр Вабищевич, Виталий Васюков, Юлия Мурина заняли кресла замов главы комиссии.

В Постоянной комиссии по аграрной политике (председатель Николай Шевчук) будут работать Александр Аутко, Александр Левчук, Сергей Кравцов, Ирина Полякова, в качестве заместителей - Александр Аутко и Сергей Кравцов.

В Постоянную комиссию по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы (председатель Николай Васильков) включены Владимир Азаренко, Валентина Бегеба, Тамара Долгошей, Ирина Кралевич, Леонид Писаник, Павел Поконечный, Игорь Хлобукин, Жанна Чернявская. Места заместителей заняли: Владимир Азаренко, Валентина Бегеба и Жанна Чернявская.

Членами комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации (председатель Геннадий Давыдько) стали депутаты Лилия Ананич, Мария Василевич, Людмила Здорикова, Валентина Ражанец, Наталья Тарасенко. Избраны заместителями Лилия Ананич и Валентина Ражанец.

Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке (председатель Игорь Марзалюк) сформирована в следующем составе: Татьяна Автухова, Марина Васько, Андрей Злотников, Лилия Кирьяк, Сергей Клишевич, Елена Колеснева, Людмила Подлужная, Ирина Рынейская. Функции заместителей председателя будут выполнять: Лилия Кирьяк, Елена Колеснева и Ирина Рынейская.

Членами комиссии по труду и социальным вопросам (председатель Людмила Кананович) избраны Иван Гордейчик, Анатолий Дашко, Инна Крачек, Олег Семенчук, Павел Сильченок, Жанна Стативко, Валерий Стрельченок, Ирина Супранович. Заместителями председателя стали: Иван Гордейчик, Олег Семенчук и Жанна Стативко.

Под руководством Людмилы Макариной-Кибак в Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике будут работать Владимир Гацко, Игорь Завалей, Павел Михалюк, Валентина Курсевич, Александр Масейков, Светлана Одинцова, Игорь Тавтын, Александр Шипуло, Марина Шкроб, а в качестве заместителей - Валентина Курсевич, Александр Масейков и Александр Шипуло.

В комиссию по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи (председатель Игорь Комаровский) вошли Александр Гранковский, Денис Карась, Василий Панасюк, Александр Саракач, Владимир Синяк, Андрей Струневский. Заместителями стали Александр Гранковский, Василий Панасюк и Александр Саракач.

Постоянная комиссия по жилищной политике и строительству (председатель Виктор Николайкин) сформирована в составе: Евгений Адаменко, Александр Боболович, Оксана Гайдук, Василий Демидович, Вера Широкая. Александр Боболович, Оксана Гайдук и Василий Демидович избраны заместителями председателя.

В комиссию по международным делам, которую возглавляет Андрей Савиных, вошли Валерий Воронецкий, Олег Гайдукевич, Сергей Дик, Тенгиз Думбадзе, Валентина Назаренко, Ольга Петрашова, Павел Попко, Анна Старовойтова, Сергей Сыранков. Заместителями председателя стали: Олег Гайдукевич, Тенгиз Думбадзе и Ольга Петрашова.-0-

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"От нашей принципиальной позиции, умения работать с местными исполнительными и распорядительными органами, вести диалог с обществом по самым злободневным вопросам во многом зависит доверие народа к власти", - заявил председатель Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

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"Самое активное участие нам предстоит принять в совершенствовании законодательства в сфере административной ответственности. На выполнение этой масштабной работы отведено всего полгода", - сказал председатель Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Владимир Андрейченко.

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