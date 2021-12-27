Постпред Беларуси при ЮНЕСКО об угрозах для экосистем Беловежской пущи и сохранении культурного наследия

В ЮНЕСКО, созданном как площадка для диалога наций в духе терпимости, взаимоуважения и сотрудничества, нет места для политизации. Такую точку зрения выразил постоянный представитель Республики Беларусь при ЮНЕСКО Игорь Фисенко в интервью корреспонденту БЕЛТА. Данная организация второй год подряд отмечает юбилейные даты: в минувшем году был юбилей со дня создания, а в 2021-м - 75-летие вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Беларусь состоит в этой организации с 1954 года. Дипломат рассказал об активном участии нашей страны в ее деятельности, а также о совместных проектах и о том, способствуют ли узнаваемости нашей страны в мировом масштабе и повышают ли ее туристическую привлекательность белорусские объекты из Списка всемирного материального наследия ЮНЕСКО. Он также коснулся актуальной темы сохранения биоразнообразия Беловежской пущи, которая входит в Список всемирного природного наследия человечества, в связи с планами Польши возвести на трансграничной территории заграждения, что неблагоприятно скажется на ситуации с дикими животными.

- Игорь Валентинович, как изначально развивалось сотрудничество Беларуси с организацией?

- ЮНЕСКО образовано сразу после Второй мировой войны - 16 ноября 1945 года. А 4 ноября 1946 года вступил в силу Устав ЮНЕСКО. В соответствии с этим во многом основополагающим межправительственным договором в гуманитарной сфере была зафиксирована основная задача организации - содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе ООН, для всех народов без различия расы, пола, языка или религии.

Хочу обратить внимание на важность того, что история членства Беларуси в ЮНЕСКО начинается в 1954 году. Именно в этом году наша страна присоединились к этой структуре. С момента вступления Беларусь четко обозначила свою позицию: в организации, созданной как площадка для диалога наций в духе терпимости, взаимоуважения и сотрудничества, нет места для политизации. Мы продолжаем принципиально следовать этой линии.

Безусловно, разногласия всегда были и будут. Однако важно, чтобы они не приводили к конфликтам, а мирный диалог давал возможность находить совместные решения.

Наша страна является участницей многочисленных конвенций ЮНЕСКО. Они охватывают различные сферы нашего взаимодействия и их название говорит само за себя: об охране всемирного наследия и охране нематериального культурного наследия, о борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, охране культурного наследия в случае вооруженного конфликта, охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, о борьбе с допингом в спорте и другие.

Хочу обратить внимание, что успешно функционируют международные экспертные организации, занимающиеся узкими направлениями деятельности - Международный совет музеев и Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест.

Мы активно работаем по всем профильным направлениям деятельности организации. Так, с 2017 по 2021 год наша страна была членом Исполнительного совета ЮНЕСКО - руководящего органа организации. Это был очень интересный, хотя и непростой период работы, поскольку именно Исполсовет, в который входят 58 стран - членов ЮНЕСКО, обсуждает и принимает проекты стратегических решений по деятельности этой международной организации, которые потом утверждаются Генеральной конференцией - высшим руководящим органом ЮНЕСКО.

- Вы упомянули Генеральную конференцию ЮНЕСКО. Ее последняя, 41-я, сессия прошла в Париже в ноябре этого года. Какие важные для нашей страны решения были на ней приняты?

- Повестка дня 41-й сессии была весьма насыщенной. Прежде всего мы переизбрали на новый четырехлетний мандат генерального директора представительницу Франции Одрэ Азуле.

Приняли также важные документы, предопределяющие основные направления работы организации на перспективу, включая среднесрочную стратегию на 2022-2029 годы, программно-бюджетный цикл на 2022-2025 годы.

Генконференция утвердила Список памятных дат ЮНЕСКО на 2022-2023 годы, в который включена белорусская заявка "100-летие основания Национальной библиотеки Беларуси (1922 год)".

Необходимо отметить, что Список памятных дат ЮНЕСКО является эффективным инструментом популяризации национальной истории, знаменательных событий и выдающихся людей. Он формируется заранее. За два года страна направляет свою заявку в ЮНЕСКО с указанием соответствующей юбилейной даты и подробным объяснением, почему эта дата важна для государства-заявителя и почему она должна быть внесена в Список памятных дат. Каждая заявка должна быть поддержана минимум двумя другими странами - членами организации. После ее принятия на Генеральной конференции страна-заявитель совместно с ЮНЕСКО в течение юбилейного года проводит праздничные и тематические мероприятия, посвященные этой дате.

Очень важно, что Беларусь всегда активно продвигает свои памятные даты. Среди последних - 200-летний юбилей выходца с белорусских земель композитора Станислава Монюшко в 2019 году, 150-летие со дня рождения художника Фердинанда Рущица в 2020 году, 100-летие Белорусского государственного университета в 2021 году.

Нашу заявку на 2022 год по 100-летию основания Национальной библиотеки Беларуси поддержали пять стран - членов ЮНЕСКО (Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан). В течение 2022 года в Беларуси пройдут мероприятия по случаю этой юбилейной даты.

Среди других дат из Списка памятных дат на 2022-2023 годы, которые поддержала Беларусь, - 150-летие со дня рождения лингвиста и писателя Ахмета Байтурсынова (1872-1937, Казахстан), 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского (1823-1886, Россия).

- Беларусь представлена в Списке всемирного материального наследия ЮНЕСКО. Все знают Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс, Беловежскую пущу, Дугу Струве. Насколько это способствует узнаваемости нашей страны в мировом масштабе и повышает ее туристическую привлекательность?

- Да, действительно, эти объекты Списка всемирного материального наследия - большая честь и гордость для страны. Я много раз слышал от иностранных коллег слова искреннего признания, как серьезно в Беларуси относятся к поддержанию национальных объектов всемирного наследия на высоком уровне. Они действительно стали своеобразным брендом Беларуси.

Однако надо учитывать, что находиться в списке - это еще и большая ответственность. И ответственность не только за себя, но и за страну-партнера, совместно с которой вносился объект. Например, "Беловежская пуща" - трансграничный совместный объект Беларуси и Польши, который был включен в декабре 1992 года в Список всемирного природного наследия человечества. Это был первый объект на территории бывшего СССР, который получил такой значимый природоохранный статус. Для того чтобы быть включенным в список, необходима была не просто эстетическая ценность объекта, но и неповторимые элементы научного и культурно-исторического плана. Беловежская пуща - последний естественный лес равнинной Европы, - по мнению экспертов, имела все это в полном объеме.

Безусловно, придание международного статуса этому природному объекту ЮНЕСКО, расположенному на территории Республики Беларусь и Республики Польша, налагают обоюдную ответственность за сохранение трансграничных ценных природных комплексов и экосистем.

Сейчас, к сожалению, мы столкнулись с проблемами, решение которых зависит от наших польских партнеров. Польша публично объявила о планах по строительству стены высотой в 2,5 метра вдоль белорусско-польской границы, часть из которой пройдет по территории пущи. Это встревожило и Беларусь, и Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку будет создан абсолютно непреодолимый барьер на пути перемещения тех животных, которые ранее беспрепятственно перемещались через границу.

Как отмечают специалисты, пострадают самые малочисленные виды млекопитающих. Это прежде всего такие хищники, как волки и особенно рыси. Численность рыси в Беловежской пуще длительное время остается стабильно невысокой, несмотря на ее высокий природоохранный статус по обе стороны Государственной границы. Общая суммарная численность в Беловежской пуще в 25 особей не позволяет популяции существовать без постоянного генетического обмена с соседними группировками. Создание нового заграждения ставит под угрозу долгосрочное существование устойчивой группировки этого вида в Беловежской пуще из-за генетического вырождения.

Необходимо также учитывать, что Республика Беларусь и Республика Польша являются сторонами Конвенции о биологическом разнообразии, где в числе пяти основных задач зафиксирована нацеленность на улучшение состояния биоразнообразия путем охраны экосистем, видов и генетического разнообразия, а любое искусственно созданное препятствие как внутри государства, так и на сопредельных территориях нарушает принцип свободного перемещения биологических видов.

Экологов, безусловно, беспокоит складывающаяся на трансграничной территории неблагоприятная ситуация для диких животных.

До настоящего времени, несмотря на запросы белорусской стороны, достаточной информации о планируемой деятельности и о возможном отрицательном воздействии на окружающую среду со стороны Польши не поступало. По информации Национального парка "Беловежская пуща", представители польской науки, занимающиеся исследованием пущи, также высказывают озабоченность относительно негативного влияния проектируемых сооружений на функционирование экосистем Беловежской пущи.

Мы уверены, что проведение работ по возведению вдоль белорусско-польской границы заграждений на участках, проходящих по территориям объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Беловежская пуща", не будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества в области охраны и устойчивого использования биологического разнообразия на данных территориях. Эту позицию мы довели до Комитета всемирного наследия, подтвердили нашу готовность сотрудничать.

- Какие белорусские объекты имеют статус биосферных заповедников ЮНЕСКО?

- В плане науки три белорусских природных объекта носят статус биосферных заповедников ЮНЕСКО: Березинский биосферный заповедник (включен в 1978 году), Беловежская пуща (1993) и Западно-Полесский трансграничный биосферный заповедник (2003).

Трансграничные биосферные резерваты создаются в целях развития трансграничного сотрудничества в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, развития адаптивных моделей природопользования (сельское и лесное хозяйство, туризм и рекреация, местные народные промыслы, экологическое просвещение населения) и сохранения культурного наследия.

- В прошлом году расширился Список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО за счет включения белорусского элемента "Лесное бортничество" (пчеловодство). Как реализуются планы по включению новых белорусских элементов в этот список?

- В отношении Списка всемирного нематериального наследия на сегодняшний день уже четыре элемента нематериального культурного наследия Беларуси - праздничный рождественский обряд в деревне Семежево Минского района "Колядные цари" и торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест), обряд "Юрьевский хоровод" в деревне Погост Житковичского района Гомельской области, "Лесное бортничество" (пчеловодство) - признаны важной частью нематериального культурного наследия человечества.

В следующем году мы планируем номинировать "Соломоплетение Беларуси: искусство, ремесло, умение" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение о включении белорусского элемента в список будет приниматься Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на его 17-й сессии в декабре 2022 года (место проведения пока не определено).

- Каким тематическим направлениям сегодня уделяется особое внимание в ЮНЕСКО? Насколько активно мы сотрудничаем в сфере образования и науки, например? И какие перспективные направления для взаимодействия Беларуси с ЮНЕСКО вы могли бы упомянуть?

- ЮНЕСКО функционирует как живой механизм и не может не реагировать на глобальные вызовы.

Мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, непосредственно затронул все сферы деятельности организации: образование, культуру, науку. Для понимания - миллионы детей и студентов в мире были лишены возможности обучения. На практике оказалось, что система образования в глобальном масштабе не была готова к дистанционному обучению. ЮНЕСКО была вынуждена реагировать и на эти вызовы.

Принята обновленная Стратегия ЮНЕСКО в области технологических инноваций в образовании на период до 2025 года. Ее реализация будет способствовать укреплению потенциала систем образования, оказавшихся неподготовленными к дистанционному обучению. Кроме того, с ее помощью учебные системы смогут увидеть и воспользоваться возможностями технологий и цифровых инноваций для повышения своей устойчивости.

Беларусь в меньшей степени пострадала от этих тенденций, поскольку полностью не прерывала образовательный процесс. Но мы, конечно, активно участвуем в обсуждении всех новых методов, которые могут быть успешно интегрированы в нашу образовательную систему.

В целом ЮНЕСКО активно занимается продвижением образования как ключевого элемента устойчивого развития и координации глобальных усилий по достижению четвертой цели устойчивого развития и реализации повестки "Образование-2030". Беларусь активно участвует в диалоге на эти темы.

В качестве конкретных совместных проектов с ЮНЕСКО в области образования, которые видимы белорусам, приведу такие примеры.

В Беларуси действуют 7 кафедр ЮНЕСКО в вузах страны и 18 ассоциированных школ ЮНЕСКО в школах и профессионально-технических колледжах. Они являются важным каналом для участия в работе ЮНЕСКО детей и молодежи.

Программа "УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО" была запущена в 1992 году. Основной ее целью определено содействие передаче, обмену и взаимному использованию знаний для развития межуниверситетского сотрудничества между странами - членами ЮНЕСКО по приоритетным областям ее деятельности: образование, естественные и гуманитарные науки, культура, а также коммуникация и информация. Программа построена в духе академической солидарности, которая необходима для того, чтобы привести в движение процесс, направленный на установление крепких устойчивых связей между научно-исследовательскими учреждениями, а также учреждениями высшего образования во всем мире.

Кроме того, у нас действует Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, которая координирует деятельность общественных организаций, объединяя 58 клубов.

- Насколько активно Беларусь участвует в работе Программы ЮНЕСКО по биоэтике, основанной в 1993 году?

- В 2006 году при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь создан Национальный биоэтический комитет (с 2018 года - Комитет по биоэтике Республики Беларусь). Важнейшая его задача - создать междисциплинарную дискуссионную площадку для обмена опытом и выработки решений по важнейшим вопросам развития биоэтики и прав человека в республике, формированию системы биоэтического знания, совершенствованию этического и правового сопровождения биомедицинских технологий.

- А какие направления являются перспективными?

- Все те, которые мы уже развиваем. А также любые качественно новые направления, которые будут способствовать дальнейшему развитию нашей страны и сотрудничеству с ЮНЕСКО. Вот, например, на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО были приняты рекомендации об этических аспектах искусственного интеллекта.

Казалось бы, гуманитарной организации в этом вопросе нет места. Но важно понимать, что наряду с несомненными преимуществами, которые несет развитие искусственного интеллекта, он может принести и катастрофические проблемы.

Это абсолютно новое, но глобально весьма востребованное направление деятельности организации, которое, уверен, будет интересным и для нашего взаимодействия с ЮНЕСКО.

- Игорь Валентинович, что еще делает организацию более близкой и понятной людям?

- В ЮНЕСКО функционирует "Программа участия". Ее суть заключается в финансовой помощи со стороны организации в реализации небольших, но близких людям проектов по тематике ЮНЕСКО. Беларусь регулярно подает заявки в эту программу и, что, пожалуй, самое важное, регулярно получает финансовую помощь на реализацию 5-7 проектов в течение двух лет. Финансовый календарь организации подразумевает двухлетний финансовый цикл. Это не очень большие проекты - финансирование редко превышает $10 тыс., однако это важные проекты, близкие людям.

Более того, есть очень интересное направление деятельности, достаточно новое, но перспективное для нашей страны. Речь идет о сети обучающихся городов ЮНЕСКО и сети креативных городов ЮНЕСКО.

В 2018 году Витебск получил статус "Обучающийся город", став частью глобальной сети ЮНЕСКО. Она состоит из 223 городов из 51 страны, где рассматривают образование на протяжении всей жизни как средство повышения ее качества. Витебск стал первым в Беларуси, присоединившимся к этой сети.

В настоящее время ведется работа по вступлению белорусских городов в сеть креативных городов ЮНЕСКО.

- На ваш взгляд, каким формам работы, в том числе со странами-партнерами, стоит уделить особое внимание на площадке ЮНЕСКО для наиболее эффективного продвижения наших интересов в организации?

- Как я отмечал ранее, Беларусь только что завершила свой мандат в Исполнительном совете ЮНЕСКО. Сейчас мы активно работаем над повышением координации между странами - членами СНГ для продвижения совместных инициатив, проектов в ЮНЕСКО.

В Москве 29 сентября состоялись межмидовские консультации государств - участников СНГ по вопросам взаимодействия в рамках ЮНЕСКО. Консультации позволили определить перспективные направления дальнейшего сопряжения усилий государств - участников СНГ в ЮНЕСКО и сверить часы в отношении наиболее важных вопросов, стоящих на повестке дня универсального межправительственного сотрудничества в гуманитарной сфере.

Проведение очередных межмидовских консультаций государств - участников Содружества по тематике ЮНЕСКО намечено на сентябрь 2022 года в Минске на площадке Исполкома СНГ.

Уверен, такой региональный акцент оправдан и будет способствовать эффективному продвижению и наших интересов в организации.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-