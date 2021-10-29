Постпред РФ при ЕС: нагнетание ситуации вокруг Беларуси из-за наплыва мигрантов в Европу продолжится

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагнетание ситуации вокруг Беларуси из-за наплыва нелегальных мигрантов в Европу продолжится, но сравнивать происходящее с миграционным кризисом 2015 года нельзя, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Такие сравнения полностью неоправданны, и дело не только в количестве. Как известно, в 2015 году в Европу прибыли примерно 1,5 млн мигрантов. В 2015 году позиция многих стран ЕС, в первую очередь Германии, заключалась в принципе "Мы рады видеть всех" - Everybody`s welcome. И это послужило мощным фактором притяжения. Сейчас мы ничего подобного не видим. Все, наоборот, пытаются от мигрантов отгородиться", - заявил Владимир Чижов, отвечая на вопрос о параллелях нынешнего притока мигрантов.

В этой связи Владимир Чижов вспомнил слова бывшего председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, который заявил, что Евросоюз не занимается строительством стен, а мостов.

"Что мы видим сейчас? Возводятся стены - на границе Литвы и Беларуси, Хорватии и Боснии. Мигрантов останавливают всяческими способами, вплоть до откровенно нецивилизованных", - заявил постпред РФ на полях Евразийского экономического форума в Вероне.

Он также отметил, что находятся люди, которые винят в нынешнем миграционном кризисе Россию. "Эта нехитрая логическая цепочка выстраивается моментально - "все беды от России". Нагнетание против Беларуси будет продолжаться", - считает Владимир Чижов.-0-