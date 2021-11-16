Постпред РФ при ЕС: происходящее на границе с Беларусью не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сложившаяся ситуация на польско-белорусской границе не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу. Сплотивший страны ЕС вокруг Варшавы миграционный кризис должен был купировать проблему с беженцами, но этого не произошло, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24", сообщает ТАСС.

"Казалось бы, вот этот вот кризис на границе, который поневоле сплотил Евросоюз вокруг Варшавы, должен был как-то эту ситуацию купировать и минимизировать, но, к сожалению, видимо, чувство меры в Польше не всем свойственно. По крайней мере, то, что действительно сейчас происходит на польско-белорусской границе, не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу, ни всем сопричастным к этой цепочке событий", - сказал он.-0-