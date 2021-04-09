Постпредство Беларуси при Евросоюзе провело первый семинар по экспорту в ЕС

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый семинар из серии "Экспорт в ЕС" в формате видеоконференции прошел 8 апреля, сообщили БЕЛТА в Постоянном представительстве Беларуси при Европейском союзе.

Мероприятия организованы белорусским постпредством при экспертной поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС), а также белорусских диппредставительств в государствах Евросоюза. Цель семинаров - ознакомить белорусские предприятия, заинтересованные в поставках продукции в страны Европейского союза, с рынком ЕС, принципами деятельности соответствующих европейских институтов, а также донести информацию об имеющихся возможностях.

В ходе серии видеоконференций белорусские загранучреждения в государствах Европейского союза представят информацию об алгоритмах вывода продукции на рынок ЕС, действующих в Евросоюзе стандартах, требованиях по оформлению коммерческих предложений, а также об информационных ресурсах, на которых размещаются сведения по вопросам внешней торговли ЕС.

Участие в первом семинаре приняли предприятия Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. На 13 и 15 апреля запланированы аналогичные мероприятия с участием предприятий Брестской и Минской областей, а также Минска.-0-