Постпреды обсудят 23 ноября деятельность Антитеррористического центра стран СНГ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ состоится 23 ноября в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
На встрече члены совета постпредов подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 12 ноября в онлайн-режиме, наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей.
Планируется также обсудить вопросы, касающиеся деятельности Антитеррористического центра государств Содружества по координации взаимодействия национальных органов безопасности и спецслужб по пресечению пропаганды террористической идеологии, материально-технической и финансовой подпитки боевиков, а также Совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией.
Кроме того, будет рассмотрен ход реализации плана мероприятий, посвященных 30-летию Содружества Независимых Государств.-0-