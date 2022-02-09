Пострадавшие от противоправных действий медики могут рассчитывать на помощь Фонда защиты работников здравоохранения

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На помощь Фонда защиты работников здравоохранения в случаях профрисков могут рассчитывать трое работников, пострадавших от действий других лиц, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Случаи, произошедшие с медработниками в 2021 году при выполнении ими трудовых обязанностей, находятся на контроле правовых инспекторов труда отраслевого профсоюза, сообщила главный правовой инспектор труда Татьяна Диско.

Она рассказала, что пока по процессуальным причинам пострадавшие работники не обращались в фонд об оказании материальной помощи. Она также напомнила, что возмещение по решению суда ущерба лицом, виновным в совершении противоправного действия в отношении работника здравоохранения, не лишает его права обратиться за помощью в Фонд защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков.

Экспертизу состояния здоровья проходит фельдшер выездной бригады Городской станции скорой медицинской помощи, на которую напал пациент в состоянии алкогольного состояния. Женщина получила травму, которая относится к тяжелым. Работнику даны разъяснения о том, что результаты экспертизы (при установлении инвалидности) могут повлиять на размер материальной помощи.

"Основанием для обращения в фонд является и нападение собаки, которому подверглась при осуществлении визитов врач общей практики одной из столичных поликлиник. В отношении хозяина собаки будет возбуждено уголовное дело", - сказала Татьяна Диско. По ее словам, этот случай на контроле у главного правового инспектора труда Минской городской организации БПРЗ.

В одной из поликлиник Могилева при выполнении трудовых обязанностей подверглась нападению нетрезвого одна из медсестер. Правовой инспектор труда Могилевской областной организации отраслевого профсоюза ей также разъяснил права обращения в фонд об оказании материальной помощи.

Всего в прошлом году в Беларуси от противоправных действий других лиц пострадали восемь работников учреждений здравоохранения. Однако, несмотря на то что на помощь Фонда защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков в настоящий момент могут рассчитывать только трое из них (противоправные действия в их отношении произошли после создания фонда), в качестве правозащитной работы отраслевой профсоюз оказывает иную материальную помощь своим членам.

В числе профсоюзных организаций, в которых оказание помощи, в том числе материальной, пострадавшим работникам, организовано наилучшим образом, Татьяна Диско назвала первичные профсоюзные организации столичных учреждений здравоохранения и Минский горком отраслевого профсоюза.-0-