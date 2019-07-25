25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.
"Экстренная операция прошла успешно, наш сотрудник находится в реанимационной палате, сегодня в обед он пришел в сознание и с ним смогла увидеться супруга, - рассказал посол. - Сейчас он находится в стабильном состоянии, хотя и тяжелом. Врачи нас обнадеживают".
При этом Андрей Савиных отметил "быструю и искреннюю реакцию турецких властей на всех уровнях, включая самый высокий". "Они оказали нам всевозможную помощь в этой ситуации", - заметил глава дипломатической миссии.
Наряду с этим посол Беларуси в Турции обратил внимание: "Публикации в прессе, как я понимаю, это в основном идет из некоторых турецких СМИ, к сожалению, начинают обрастать домыслами, не имеющими отношения к реальности. Поэтому я призываю всех журналистов к сдержанности и благоразумию в эту трудную для нас минуту".
Посол также подчеркнул: "Мы работаем за рубежом, оказываемся в разных ситуациях и стараемся быть готовыми к любым событиям. Это часть нашей дипломатической работы и повседневной жизни".
Как сообщалось, советник посольства Беларуси в Анкаре подвергся нападению вчера вечером, когда возвращался домой с сыном в один из жилых комплексов в столичном районе. Его сосед по дому, отставной военный, психически неуравновешенный, несколько раз выстрелил в дипломата, после чего покончил жизнь самоубийством.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня заявил журналистам, что проводится тщательное расследование, которое даст полную картину о причинах случившегося. По его словам, в произошедшем нет никакой политической подоплеки.-0-
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