Построение надежной системы безопасности только силами государства невозможно - Вакульчик

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Построение надежной системы безопасности только силами государства невозможно, важным аспектом является взаимодействие с деловым сообществом. Об этом заявил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик сегодня на международной научно-практической конференции "Безопасность и устойчивое развитие: теория и практика в условиях цифровой трансформации", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня весь мир понимает, что построение надежной системы безопасности невозможно только силами государства, его правоохранительных органов и специальных служб. Важнейшим аспектом является взаимодействие с деловым сообществом. Интерес государства заключается в привлечении финансов, квалифицированных специалистов, расширении связей. В свою очередь частные структуры имеют возможность совершенствования методик защиты и актуализации программных продуктов", - сказал Валерий Вакульчик.

Он отметил, что глобальная цифровизация меняет мир на наших глазах. При этом новые технологии изменяют характер современных угроз, ставя под удар безопасность всего человечества, соответственно изменяется и структура безопасности. "Очевидно, что адекватно реагировать на эти вызовы и угрозы можно только на основе передовых научных знаний и технологий. Принципиальная позиция Беларуси заключается в комплексном подходе к решению вопросов, связанных с построением эффективной архитектуры безопасности, что обуславливает необходимость дальнейшего расширения и углубления различных форм взаимодействия на национальном и межгосударственном уровнях", - подчеркнул глава КГБ.

Валерий Вакульчик напомнил, что Беларусь выдвинула ряд миротворческих инициатив, а Минск регулярно становится площадкой для проведения международных форумов высокого уровня по различным проблемам безопасности. Беларусь последовательно развивает партнерские отношения в рамках ООН, СНГ, ОДКБ, Союзного государства, ШОС и ОБСЕ.

"Одним из резервов безопасности, еще не задействованным в полной мере, является ресурс аналитических и экспертных сообществ, которые обладают уникальным исследовательским потенциалом. В Беларуси сформировалась достойная школа аналитики, представленная сотрудниками органами госуправления и экспертами негосударственных структур. Однако отдельные направления анализа, прежде всего стратегического, по различным причинам находятся в стадии формирования", - заметил Валерий Ваульчик. По его мнению, перспективной площадкой и действенной формой взаимодействия между экспертами и специалистами в области безопасности является проводимая в Минске конференция.

Комитет государственной безопасности совместно с Институтом национальной безопасности с 5 по 6 декабря проводит в Минске VII Международную научно-практическую конференцию "Безопасность и устойчивое развитие: теория и практика в условиях цифровой трансформации". Пленарная сессия открытия конференции состоялась сегодня в "Президент-Отеле" с участием руководства КГБ, Государственного секретариата Совета безопасности, Государственного комитета по науке и технологиям, ИНБ Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра государств - участников СНГ и Белорусского института стратегических исследований.

В работе конференции принимают участие более 450 делегатов из 11 стран и восемь международных организаций (Антитеррористический центр государств - участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ, Организация Договора о коллективной безопасности, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Постоянный комитет Союзного государства, Секретариат Парламентского собрания Союза Беларуси и России).-0-

Шумилин: перед Беларусью стоит задача по защите государственных данных Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на международной научно-практической конференции "Безопасность и устойчивое развитие: теория и практика в условиях цифровой трансформации".