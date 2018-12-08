Построенные для Европейских игр объекты в дальнейшем будут активно использоваться - Румас

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объекты, возводимые для проведения II Европейских игр, в дальнейшем должны быть активно задействованы, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время посещения Студенческой деревни в Минске. Такая информация размещена на сайте правительства, сообщает БЕЛТА.

"Все объекты, возводимые для проведения Европейских игр, а также оборудование во временной инфраструктуре в дальнейшем должны быть активно задействованы", - обратил особое внимание Сергей Румас.

Руководитель правительства ознакомился с инфраструктурой и побывал в Ледовом дворце, предполагаемом для организации питания участников II Европейских игр. Сергей Румас заслушал доклад председателя Минского горисполкома Анатолия Сивака о планируемой подготовке объекта. Во время обсуждения прозвучало предложение о возведении для этих нужд на территории деревни отдельного крытого воздухоопорного сооружения, которое впоследствии будет использоваться в качестве футбольного манежа. Премьер-министр поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.-0-