Построено для вас! В престижных столичных комплексах в продаже квартиры в полностью готовых домах

Лучшее предложение этого лета - для тех, кто умеет ценить время! Квартиры в готовых домах на самых выгодных условиях - это возможность максимально быстрого заселения в престижные столичные комплексы в лучших районах города!
Отличные цены и удобрные финансовые инструменты делают покупку возможной для всех семей со стабильным доходом. Для покупки можно использовать как собственные средства, так и ресурсы банковских кредитов, а также воспользоваться уникальной беспроцентной длительной рассрочкой от застройщика!
Только этим летом в престижных столичных комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" - лучшие условия для покупки квартир в полностью готовых домах!
Самый экологичный столичный комплекс "Парк Челюскинцев" - это уникальная возможность жить в центре города и в то же время на лоне природы! Выходите во двор - и оказываетесь в сосновом лесу. Открываете утром окно - и слышите пение птиц. На дорожке у подъезда угощаете орешками игривых белок. И при этом главный проспект столицы и все преимущества центра города буквально в двух шагах!
Этот комплекс специалистами и покупателями по недвижимости позиционируется как жилье европейского уровня комфорта! И за современную архитектуру и планировочные решения, которые отвечают мировым трендам жилищного строительства, и за инфраструктуру, которая доступна жителям комплекса.
Судите сами: две станции метро по соседству, два детских сада - прямо в комплексе, паркинги и места для парковки автомобилей.
И просто невероятное расположение! До самого большого городского парка Челюскинцев - буквально несколько метров. Вместе с Ботаническим садом этот лесной массив составляет более 170 гектаров! Таким огромным островком зелени в центре города не могут похвалиться ни Лондон, н и Париж - Гайд-парк или Люксембургский сад значительно уступают одной из главных минских достопримечательностей.
Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива
Сосны, березы, десятки видов других деревьев шумят прямо под окнами, и воздух, наполненный ароматом хвои, бесподобен. Лучшего места в двухмиллионном мегаполисе просто не найти!
Парк - это не только экология и прогулки по тенистым аллеям. Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе - пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. В парке оборудованы спортплощадки, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога. А о том, как важны тишина и свежий воздух для людей в возрасте, и упоминать не стоит!
Рядом с комплексом работают спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом. А значит, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!
И ведь это - центр Минска! Рядом главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости - школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Пешком можно прогуляться до Комаровского рынка - в одну сторону, или до ТРЦ "Дана Молл" - в другую. Или воспользоваться велосипедом, ведь на тротуарах проспекта размечены велодорожки!
Предложение квартир в таком мечте - настоящий эксклюзив! По планам развития Минска в этом районе новых площадок для строительства жилья уже не появится. Новостроек здесь больше не будет, и комплекс "Парк Челюскинцев", который полностью будет завершен уже в следующем году, - последняя возможность поселиться у самых границ парка в центре столицы!
Тем более, что именно сейчас покупка жилья особенно выгодна и удобна. Ведь дом №7 уже завершен и сдан в эксплуатацию, а значит, совершив покупку, можно тут же получить ключи и приступить к ремонту.
У дома идеальная локация. Он расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк - просто под окнами! И буквально у подъезда - вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев, расположенную параллельно проспекту Независимости.
В доме 25 этажей, и все квартиры свободной планировки. Площадь однокомнатных - 38-39 метров, двухкомнатных - 48-49 метров, трехкомнатных - 77-78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков - 3 метра, на всех остальных - 2,70.
Открытое пространство без стен позволяет покупателям самостоятельно планировать и создавать жилое пространство. Сколько и каких будет комнат в будущей квартире, в каком стиле - решать вам. Гарантировано главное - жилье будет светлым! Ведь спроектированы квартиры так, что в каждой комнате будет панорамное окно либо застекленная лоджия. При этом легкая бронзовая тонировка создает определенную приватность жилого помещения и отсекает ненужный ультрафиолет.
Уникальны квартиры второго этажа, которые имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса - далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности!
Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.
На эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением
Три скоростных бесшумных лифта OTIS - это надежность и комфорт, на каком бы этаже вы ни предпочли жить. И при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам - ни шума, ни вибраций жильцы не почувствуют!
В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, - много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната. Мамы точно оценят, насколько это удобно во время прогулки!
А первый этаж - это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.
Вся территория дома оборудована камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности жильцов.
Все эти преимущества и делают дом уникальным. Не случайно в нем так быстро исчезают свободные квартиры! Жилье европейского уровня в центре города у границ парка - и при этом полностью готовое к ремонту и заселению!
Еще одна интереснейшая локация на карте города - комплекс "Маяк Минска". Это первый в столице комплекс, который строился по принципу "город в городе". Здесь создана вся необходимая для комфортной и красивой жизни инфраструктура.
Станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта.
Отметим также, что недалеко, рядом с Домом милосердия, строится торговый центр с паркингом, в котором найдется место для 699 машин, а на верхних этажах будут предусмотрены места для мойки автомобилей. Его сдача запланирована уже в этом году!
Современная школа и два детских сада - важный фактор для тех, у кого есть дети.
Отметим и эстетику комплекса "Маяк Минска". Не случайно сюда полюбили приезжать молодожены для свадебных фотосессий. Их привлекает светлая, средиземноморская архитектура и красота видов современного города. Тем более, что здесь же расположены новые столичные достопримечательности: красивейший променад - пешеходный бульвар Пикассо, а также мультимедийный фонтан "Дана Танец", в котором вода, свет и музыка сплетаются в совершенно потрясающее зрелище.
Весомое преимущество комплекса "Маяк Минска" в том, что он полностью завершен и обжит!
Квартиры, которые здесь продаются - в сданных домах, и с каждым днем их количество тает на глазах. Поэтому тем, кто хотел бы жить в современном престижном комплексе у Национальной библиотеки, следует поторопиться!
Сегодня квартиры еще можно приобрести в полностью готовых домах "Гоген" и "Рафаэль". После заключения договора покупки получайте ключи - и приступайте к ремонту!
Дома "Гоген" и "Рафаэль" высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.
Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии, шикарное лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой - это очень стильные и комфортные для жизни здания!
Важный плюс для родителей - прямо во дворе домов уже построен современный детский сад с бассейном на 265 детей.
К слову, всем, кто очарован архитектурой и комфортом современных новостроек, напомним, что до конца августа проводится творческий конкурс "Моя Dana", посвященный красоте и уникальности столичных комплексов "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Победители в трех номинациях - фото, видео и эссе - получат очень приятные денежные призы до 1000 рублей! О правилах участия в конкурсе можно прочитать на сайте застройщика bir.by.
Делайте ваш выбор и въезжайте в готовые квартиры в престижных комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска"! Но помните: квартир с каждым днем все меньше, а самые выгодные условия для приобретения жилья - только этим летом!
При покупке квартиры можно использовать очень выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,74%, во второй и третий - 8,75%, 13,51% - в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос - всего 10%.
Возобновлена также партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка - от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования, минимальный взнос - от 10%.
А еще при покупке квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев. При этом первоначальный взнос - всего от 30%. Но такие условия длительной рассрочки действительны только до конца августа - времени на принятие решения осталось совсем не много!
Наконец, покупка квартиры в любом из комплексов онлайн - это реальная возможность сэкономить 5 тысяч рублей!
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Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
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