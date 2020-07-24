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24 июля 2020, 09:00

Построено для вас! В престижных столичных комплексах в продаже квартиры в полностью готовых домах

Лучшее предложение этого лета - для тех, кто умеет ценить время! Квартиры в готовых домах на самых выгодных условиях - это возможность максимально быстрого заселения в престижные столичные комплексы в лучших районах города!

Отличные цены и удобрные финансовые инструменты делают покупку возможной для всех семей со стабильным доходом. Для покупки можно использовать как собственные средства, так и ресурсы банковских кредитов, а также воспользоваться уникальной беспроцентной длительной рассрочкой от застройщика!

Только этим летом в престижных столичных комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" - лучшие условия для покупки квартир в полностью готовых домах!

Самый экологичный столичный комплекс "Парк Челюскинцев" - это уникальная возможность жить в центре города и в то же время на лоне природы! Выходите во двор - и оказываетесь в сосновом лесу. Открываете утром окно - и слышите пение птиц. На дорожке у подъезда угощаете орешками игривых белок. И при этом главный проспект столицы и все преимущества центра города буквально в двух шагах!

Комплекс "Парк Челюскинцев"
Комплекс "Парк Челюскинцев"

Этот комплекс специалистами и покупателями по недвижимости позиционируется как жилье европейского уровня комфорта! И за современную архитектуру и планировочные решения, которые отвечают мировым трендам жилищного строительства, и за инфраструктуру, которая доступна жителям комплекса.

Судите сами: две станции метро по соседству, два детских сада - прямо в комплексе, паркинги и места для парковки автомобилей.

И просто невероятное расположение! До самого большого городского парка Челюскинцев - буквально несколько метров. Вместе с Ботаническим садом этот лесной массив составляет более 170 гектаров! Таким огромным островком зелени в центре города не могут похвалиться ни Лондон, н и Париж - Гайд-парк или Люксембургский сад значительно уступают одной из главных минских достопримечательностей.

Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива
Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива

Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива

Сосны, березы, десятки видов других деревьев шумят прямо под окнами, и воздух, наполненный ароматом хвои, бесподобен. Лучшего места в двухмиллионном мегаполисе просто не найти!

Парк - это не только экология и прогулки по тенистым аллеям. Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе - пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. В парке оборудованы спортплощадки, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога. А о том, как важны тишина и свежий воздух для людей в возрасте, и упоминать не стоит!

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Рядом с комплексом работают спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом. А значит, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!
Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

И ведь это - центр Минска! Рядом главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости - школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Пешком можно прогуляться до Комаровского рынка - в одну сторону, или до ТРЦ "Дана Молл" - в другую. Или воспользоваться велосипедом, ведь на тротуарах проспекта размечены велодорожки!

Предложение квартир в таком мечте - настоящий эксклюзив! По планам развития Минска в этом районе новых площадок для строительства жилья уже не появится. Новостроек здесь больше не будет, и комплекс "Парк Челюскинцев", который полностью будет завершен уже в следующем году, - последняя возможность поселиться у самых границ парка в центре столицы!

Тем более, что именно сейчас покупка жилья особенно выгодна и удобна. Ведь дом №7 уже завершен и сдан в эксплуатацию, а значит, совершив покупку, можно тут же получить ключи и приступить к ремонту.

Дом №7
Дом №7

У дома идеальная локация. Он расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк - просто под окнами! И буквально у подъезда - вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев, расположенную параллельно проспекту Независимости.

В доме 25 этажей, и все квартиры свободной планировки. Площадь однокомнатных - 38-39 метров, двухкомнатных - 48-49 метров, трехкомнатных - 77-78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков - 3 метра, на всех остальных - 2,70.

Открытое пространство без стен позволяет покупателям самостоятельно планировать и создавать жилое пространство. Сколько и каких будет комнат в будущей квартире, в каком стиле - решать вам. Гарантировано главное - жилье будет светлым! Ведь спроектированы квартиры так, что в каждой комнате будет панорамное окно либо застекленная лоджия. При этом легкая бронзовая тонировка создает определенную приватность жилого помещения и отсекает ненужный ультрафиолет.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Уникальны квартиры второго этажа, которые имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса - далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками
Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

На эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением
На эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

На эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

Три скоростных бесшумных лифта OTIS - это надежность и комфорт, на каком бы этаже вы ни предпочли жить. И при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам - ни шума, ни вибраций жильцы не почувствуют!

В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, - много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната. Мамы точно оценят, насколько это удобно во время прогулки!

Просторное и светлое лобби в эко-стиле
Просторное и светлое лобби в эко-стиле

А первый этаж - это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

Вся территория дома оборудована камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности жильцов.

Все эти преимущества и делают дом уникальным. Не случайно в нем так быстро исчезают свободные квартиры! Жилье европейского уровня в центре города у границ парка - и при этом полностью готовое к ремонту и заселению!

Еще одна интереснейшая локация на карте города - комплекс "Маяк Минска". Это первый в столице комплекс, который строился по принципу "город в городе". Здесь создана вся необходимая для комфортной и красивой жизни инфраструктура.

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

Станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта.

Отметим также, что недалеко, рядом с Домом милосердия, строится торговый центр с паркингом, в котором найдется место для 699 машин, а на верхних этажах будут предусмотрены места для мойки автомобилей. Его сдача запланирована уже в этом году!

Современная школа и два детских сада - важный фактор для тех, у кого есть дети.

Школа
Школа

Детская площадка с безопасным покрытием
Детская площадка с безопасным покрытием

Отметим и эстетику комплекса "Маяк Минска". Не случайно сюда полюбили приезжать молодожены для свадебных фотосессий. Их привлекает светлая, средиземноморская архитектура и красота видов современного города. Тем более, что здесь же расположены новые столичные достопримечательности: красивейший променад - пешеходный бульвар Пикассо, а также мультимедийный фонтан "Дана Танец", в котором вода, свет и музыка сплетаются в совершенно потрясающее зрелище.

Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"
Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

Весомое преимущество комплекса "Маяк Минска" в том, что он полностью завершен и обжит!

Квартиры, которые здесь продаются - в сданных домах, и с каждым днем их количество тает на глазах. Поэтому тем, кто хотел бы жить в современном престижном комплексе у Национальной библиотеки, следует поторопиться!

Дом "Микеланджело"
Дом "Микеланджело"

Сегодня квартиры еще можно приобрести в полностью готовых домах "Гоген" и "Рафаэль". После заключения договора покупки получайте ключи - и приступайте к ремонту!

Дома "Гоген" и "Рафаэль"
Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Дома "Гоген" и "Рафаэль" высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Вид из окон на парковую зону с набережной - просто невероятный!
Вид из окон на парковую зону с набережной - просто невероятный!

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии, шикарное лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой - это очень стильные и комфортные для жизни здания!

Важный плюс для родителей - прямо во дворе домов уже построен современный детский сад с бассейном на 265 детей.

Новый детский сад с бассейном
Новый детский сад с бассейном

К слову, всем, кто очарован архитектурой и комфортом современных новостроек, напомним, что до конца августа проводится творческий конкурс "Моя Dana", посвященный красоте и уникальности столичных комплексов "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Победители в трех номинациях - фото, видео и эссе - получат очень приятные денежные призы до 1000 рублей! О правилах участия в конкурсе можно прочитать на сайте застройщика bir.by.

Делайте ваш выбор и въезжайте в готовые квартиры в престижных комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска"! Но помните: квартир с каждым днем все меньше, а самые выгодные условия для приобретения жилья - только этим летом!

При покупке квартиры можно использовать очень выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,74%, во второй и третий - 8,75%, 13,51% - в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос - всего 10%.

Возобновлена также партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка - от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования, минимальный взнос - от 10%.

А еще при покупке квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев. При этом первоначальный взнос - всего от 30%. Но такие условия длительной рассрочки действительны только до конца августа - времени на принятие решения осталось совсем не много!

Наконец, покупка квартиры в любом из комплексов онлайн - это реальная возможность сэкономить 5 тысяч рублей!

Используйте удобные сервисы сайта bir.by!

В 19 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Ваша готовая квартира ждет вас в лучших комплексах в центре города!

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