Постсовет ОДКБ согласовал проект заявления о борьбе с героизацией нацизма

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности сегодня на заседании в Москве согласовал проект заявления государств - членов ОДКБ о борьбе с героизацией нацизма. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе заседания Постсовета согласован проект совместного заявления государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, - сказал пресс-секретарь. - Заявление планируется огласить на заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН".-0-