Поступления в ФСЗН в 2018 году возросли на 17,4%

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступления в бюджет Фонда социальной защиты населения в 2018 году, по предварительным данным, увеличились по сравнению с 2017-м на 17,4% до Br13,9 млрд. Об этом сообщила сегодня журналистам управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Из них более 77% направлено на выплату пенсий (Br10,5 млрд), более 21% - на выплату пособий (Br2,9 млрд).

"Доходная часть бюджета фонда в 2018 году составила Br13,9 млрд, в том числе на долю работодателей приходится Br12,7 млрд. Рост к прошлому году - 17,4%. Около Br115,5 млн - это взносы на профессиональное пенсионное страхование. От ИП, адвокатов, нотариусов и иных категорий физических лиц, самостоятельно оплачивающих взносы, поступило Br124,4 млн - менее 1% от общей суммы", - отметила Наталия Павлюченко.

Также в доходы ФСЗН входят неналоговые поступления в размере около Br207,8 млн.

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