Поствакцинальный иммунитет к COVID-19 можно оценить в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РНПЦ эпидемиологии и микробиологии предлагает медицинскую услугу по оценке поствакцинального гуморального иммунитета к COVID-19, сообщили БЕЛТА в центре.
Это исследование позволяет провести полуколичественную оценку наличия в крови антител IgG к спайковому (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 после иммунизации вакциной "Спутник V".
РНПЦ пояснил, что "Спутник V" - двухкомпонентная вакцина против COVID-19, содержащая ген S-белка коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела. Полуколичественная оценка IgG к S-белку возбудителя новой коронавирусной инфекции позволяет судить о наличии поствакцинального гуморального иммунитета к COVID-19, его напряженности и длительности сохранения.
Исследование рекомендуется проводить не ранее 21 дня после второго этапа вакцинации и в более отдаленные сроки. Берется венозная кровь. Результат будет готов до 5 рабочих дней с момента взятия крови.-0-