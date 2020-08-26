Потенциал отечественного ВПК представляет интерес для российских партнеров - Госкомвоенпром

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус на полях форума "Армия-2020" провел встречи и переговоры с руководством ведущих оборонно-промышленных компаний России (холдинг "Вертолеты России", АО "Концерн "Уралвагонзавод", АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"). Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Во время переговоров стороны обсудили реализацию совместных проектов. В частности, речь шла о практическом взаимодействии предприятий белорусской и российской оборонки в интересах совместной разработки, поставки и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники. Оценено состояние, намечены перспективные направления сотрудничества в военно-технической сфере.

"Для белорусской делегации форум "Армия-2020" стал не только удобной площадкой для демонстрации современных и перспективных разработок и технологий, но и показателем того, что отечественный ВПК обладает определенным научно-техническим и инновационным потенциалом, представляющим интерес для российских партнеров, что и подтвердили проведенные с ними встречи и переговоры", - добавили в Госкомвоенпроме.-0-