Потерь среди личного состава нет. Генсек ОДКБ проинформировал глав государств о завершении вывода миротворцев из Казахстана

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня проинформировал членов Совета коллективной безопасности ОДКБ о завершении вывода контингентов Коллективных миротворческих сил организации с территории Казахстана, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В телеграмме, направленной главам государств, говорится: "Во исполнение решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О завершении миротворческой операции в Республике Казахстан" вывод воинских контингентов государств - членов ОДКБ с территории Республики Казахстан завершен, подразделения организованно, в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации. Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет".

Станислав Зась высказал каждому члену СКБ слова благодарности за личное участие в принятии судьбоносных для Республики Казахстан и Организации Договора о коллективной безопасности коллективных решений, признательность за слаженные и четкие действия, мужество и боевое мастерство миротворческих контингентов. "Они достойно и с честью выполнили свои задачи в ходе миротворческой операции в Республике Казахстан", - отметил генеральный секретарь ОДКБ.

"Особая признательность была выражена Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации и Командованию Воздушно-десантных войск. Казахстанской стороне выражена благодарность за создание необходимых условий для развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - добавил пресс-секретарь.-0-