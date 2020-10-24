Потеря даже одного рабочего дня наносит ущерб предприятию и людям - представитель "Гомельдрева"

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потеря даже одного рабочего дня наносит ущерб и предприятию, и работающим там людям. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Совета ветеранов ОАО "Гомельдрев" Светлана Скоблик.

"Главная задача сотрудников любого предприятия - качественно выполнять свою работу, за которую мы получаем зарплату. А призывы не работать - это чистейшая провокация. Потеря даже одного рабочего дня - это недополучение заработной платы, падение репутации нашего предприятия в глазах партнеров. Но тех, кто призывает нас к этому, не заботят наши дети, наши семьи", - сказала Светлана Скоблик.

"У нас есть возможность работать, а не быть запертыми в своих домах из-за коронавируса в тотальной изоляции без средств к существованию. Давайте не разрушать то хорошее, что создано нами в нашей стране", - призвала она.-0-