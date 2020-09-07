Потерять позиции на рынке очень легко, а восстановить бывает невозможно - Атаманюк

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерять позиции на рынке очень легко, а восстановить бывает невозможно. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал генерал-майор налоговой полиции Украины, экономический эксперт Юрий Атаманюк, сообщает БЕЛТА.

"Я вам скажу неприятную вещь: (потерять свои позиции на рынке. - прим. БЕЛТА) можно навсегда. Если завод ориентирован на Россию, они очень быстро сделают импортозамещение. Когда украинские вагоностроительные заводы "Днепровагонмаш", Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы ушли с рынка вагоностроения России, то Россия это перекрыла своими мощностями. В европейский рынок тоже мы не зашли с этими заводами. И на сегодняшний день Стахановский завод стоит полностью, "Днепровагонмаш", работавший в свое время в три смены, работает в одну смену, даже, вроде, половину рабочей недели", - рассказал Юрий Атаманюк.

Эксперт добавил: "Очень легко потерять рынок и возможности, а восстановить уже порой бывает невозможно".-0-