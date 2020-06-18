Поток нелегальной миграции в Беларусь заметно сократился из-за пандемии

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество попыток незаконно пересечь государственную границу Беларуси и транзитом через нее попасть в другие страны заметно сократилось из-за ограничительных мер в условиях пандемии. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника управления Госпогранкомитета Алексей Сытенков на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню беженцев (20 июня), передает корреспондент БЕЛТА.

Пограничники в своей служебной деятельности продолжают сталкиваться с лицами, которые в поисках лучших условий жизни стремятся попасть в другие страны транзитом через Беларусь. "Ограничительные меры, которые предприняли другие государства, привели к тому, что поток нелегальной миграции через нашу страну существенно снизился. И те усилия, которые предпринимают наши российские коллеги на белорусско-российской границе по контролю за прибывающими с территории Беларуси лицами, привели к тому, что количество нелегальных мигрантов на территории нашей страны и их попыток выезда в Евросоюз существенно уменьшилось", - отметил Алексей Сытенков.

В целом, по его словам, в последние годы несколько расширилась география лиц, которые при пересечении границы Беларуси ходатайствуют о получении статуса беженца или допзащиты.

По белорусскому законодательству, если иностранец или человек без гражданства прибыл в Беларусь с нарушением порядка пересечения государственной границы, но без промедления заявил ходатайство о получении статуса беженца или допзащиты, то он освобождается от административной ответственности. Часто это бывают люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, женщины с малолетними или грудными детьми, граждане, имеющие различные заболевания. Поэтому для оказания квалифицированной помощи ГПК тесно сотрудничает с неправительственными общественными организациями.

При содействии представительства УВКБ ООН в Беларуси созданы три центра временного проживания для ходатайствующих о получении статуса беженца и допзащиты (в Витебске, Гомеле и Бресте). Это открытые учреждения, в которые помещают граждан, которые своевременно обратились в компетентные органы Беларуси с соответствующими ходатайствами. При этом, как уточнил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, если на территории страны или при пересечении госграницы выявляются фактически нелегальные мигранты (которые зачастую не имеют документов и не оказывают содействия для идентификации своей личности), тогда органы внутренних дел, пограничники имеют все основания полагать, что в открытых центрах таким лицам не место. В этом случае их помещают в учреждения органов внутренних дел и погранслужбы, где они ожидают окончания рассмотрения своего ходатайства.-0-