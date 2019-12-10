Потребители назвали "Твою столицу" лучшим агентством недвижимости

Названы лидеры народного голосования премии потребительского признания "Народная марка". Награждение лучших компаний по категориям продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг массового спроса состоялось 6 декабря в Национальной библиотеке Беларуси. С отрывом в шесть раз от ближайшего конкурента по Минску победителем номинации "Агентство недвижимости" стала компания "Твоя столица".

Три этапа, несколько месяцев и тысячи респондентов по всей Беларуси – народное голосование популярной премии и в этот раз было масштабным. Свои предпочтения в каждой номинации потребители отмечали в анкетах, где не было подсказок – вариантов ответов. Жители Минска и в этом году стали самыми активными: их доля из всех, принявших участие в голосовании, составила 22,82%.

Премия потребительского признания "Народная марка" давно и заслуженно приобрела популярность среди белорусов и отечественных компаний. Для многих наличие в портфолио компании символа премии стало важным критерием выбора.

"Необходимо постоянно совершенствовать технологии, предлагать что-то новое потребителю, - рассказала Людмила Красовская. – "Переезжаем в новостройку", "Расширяем жилплощадь", "Аренда по доверенности" - только небольшая часть востребованных программ группы компаний "Твоя столица. Агентство недвижимости". Мы одними из первых предложили нашим клиентам помощь в выборе и оформлении кредита на покупку жилья, и сегодня специалисты нашего сектора ипотечного кредитования участвуют более чем в 30% наших сделок".

За более чем 20-летнюю историю агентства профессионалы и потребители свыше 30 раз называли компанию лучшей на рынке риелторских услуг и ни одна сделка, проведенная специалистами компании, не была оспорена в суде.

"За успехом любого бизнеса стоит кропотливый труд не одного человека. Диплом победителя премии "Народная марка" – признание заслуг всего большого коллектива "Твоей столицы", – говорит Людмила Красовская. – На протяжении 23 лет ежедневно к нам обращаются за помощью в решении одного из самых сложных вопросов – жилищного. Мы уверены: недостаточно быть профессионалом своего дела. Нужно сочетать в себе качества, которые подходят под определение искреннего сервиса, разбираться в ситуации каждого клиента и оказывать ему еще и просто человеческую поддержку".

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