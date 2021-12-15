Потребители выбрали лучшие образовательные курсы страны

8 декабря в Беларуси узнали победителей престижной Премии потребительского признания "Народная Марка". Эта ежегодная премия хорошо известна в стране и от прочих отличается тем, что победу в различных номинациях присуждает не экспертное жюри, а реальные потребители товаров и услуг. Первое место в номинации "Образовательные курсы" в категории "Услуги" занял Образовательный центр "Лидер". Курсы центра можно пройти в 27 городах Беларуси и России.

Как выбирали победителя

Голосование среди потребителей проводилось путем анкетирования через средства массовой информации. Респондентам предлагалось выбрать лучшую компанию в определенной категории. Примечательно, что вариантов для ответа в анкете не было. Каждый потребитель сам указывал лучшую, на его взгляд, компанию, бренд, продукт. Затем информация из анкет обрабатывалась под контролем наблюдательного совета премии "Народная Марка".

Церемония награждения по традиции проводится в конце календарного года, чтобы подчеркнуть успешную работу предприятий на отечественном рынке. Престижная награда – признак того, что продукции компании можно доверять, ведь ее действительно любят в народе.

Победители

В категории "Услуги", помимо Образовательного центра "Лидер", первого места удостоились: сеть ресторанов быстрого питания MCDONALD'S, Беларусбанк, cеть АЗС Белоруснефть, провайдер "Белтелеком", сеть аптек "Добрыя лекi" и агентство недвижимости "Твоя столица".

В числе производителей непродовольственных товаров первенствовали: "Лидская лакокраска", "Нафтан" и "Пинскдрев". А лучшую продовольственную продукцию, по мнению участников анкетирования, производят под брендами "Коммунарка", "Брест-Литовск", Lipton, "Беллакт" и "Савушкин продукт".

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