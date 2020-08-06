Потребкооперация организует торговлю почти на 2,5 тыс. избирательных участков

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации потребительской кооперации 9 августа будут задействованы в торговом обслуживании 2479 избирательных участков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе общественного питания управления торговли Белкоопсоюза.

Таким образом, потребительская кооперация будет организовывать торговлю на 43% общего количества избирательных участков в стране. В основном это участки в райцентрах (443) и районах (2017). В Минске Белкоопсоюз организует торговлю на четырех избирательных участках, в областных центрах - на 15.

"Объекты торговли и общественного питания представят широкий ассортимент продовольственных товаров, плодоовощной продукции, кулинарных изделий. При организации выездных буфетов на избирательных участках будет представлено множество блюд и напитков белорусской национальной кухни (колбасы домашние, оладьи картофельные, бабки, пироги с начинками, блины, кондитерские изделия и другое)", - рассказали в Белкоопсоюзе.

В буфетах в течение дня будут проходить дегустации кондитерских и сдобно-булочных изделий. Вся продукция будет предложена покупателям по низким ценам, обратили внимание в Белкоопсоюзе.-0-