Потребление электроэнергии населением для отопления и горячего водоснабжения выросло в 2,5 раза

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем потребления населением электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в Беларуси за январь-август текущего года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 162 млн кВт.ч, что превысило значение данного показателя за весь прошлый год. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом Гомельской ТЭЦ-2, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

В стране продолжается системная работа по электрификации многоквартирных жилых домов и переводу индивидуального жилищного фонда на электроэнергию для целей отопления и горячего водоснабжения.

За январь-июль текущего года в энергоснабжающие организации поступило 15,8 тыс. обращений о выдаче технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям в целях использования электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, из них 12,9 тыс., или 82 % были удовлетворены.

"Мы заинтересованы в том, чтобы поступающие обращения максимально удовлетворялись - это не только рост электропотребления, но и комфорт и повышение уровня жизни граждан, прежде всего в сельской местности", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

Министр энергетики проинформировал трудовой коллектив предприятия об основных направлениях развития энергокомплекса страны, ходе работ на БелАЭС, остановился на ключевых задачах по развитию электросетевой инфраструктуры, а также ответил на вопросы.

Во время поездки на Гомельскую ТЭЦ-2 Виктор Каранкевич посетил центральный и блочный щиты управления, котельное и турбинное отделения. Министр ознакомился с результатами программы оптимизации распределения нагрузок на оборудовании ТЭЦ, режимом работы электрокотлов, а также ходом внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами. Руководителю Минэнерго доложили о перспективах дальнейшей модернизации ТЭЦ.-0-