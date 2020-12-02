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Общество
02 декабря 2020, 21:13

Потребление электроэнергии в Беларуси к концу 2025 года возрастет до 44 млрд кВт/ч - Минэнерго

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидается, что потребление электроэнергии в Беларуси к концу 2025 года составит около 44 млрд кВт/ч. Об этом сегодня во время встречи с коллективом РУП "Белэнергосетьпроект" рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Виктор Каранкевич обозначил стоящие перед отраслью задачи, в том числе с учетом ввода в промышленную эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. Также он озвучил прогноз по росту потребления электроэнергии. "Если в 2019 году потребление электроэнергии в целом по стране составило 38 млрд кВт/ч, то к концу 2025 года мы планируем выйти примерно на 44 млрд кВт/ч, а к 2030 году - на 47 млрд кВт/ч", - отметил Виктор Каранкевич. По его словам, этому будет содействовать реализация предприятиями реального сектора экономики межотраслевого комплекса мер по увеличению электропотребления до 2025 года.

Кроме того, разрабатывается проект программы по увеличению потребления электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. Министр отметил, что это направление становится все более востребованным. К примеру, в 2019 году было зарегистрировано порядка 17 тыс. запросов на выдачу технических условий на подключение электроустановок индивидуальных жилых домов к электрическим сетям для отопления и горячего водоснабжения, удовлетворены 11 тыс. из них. "За январь - октябрь 2020 года число поступивших от граждан обращений превысило 20,2 тыс., из них около 16 тыс. удовлетворены", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

Строительство многоэтажных электрифицированных домов - еще одно перспективное направление для роста электропотребления. Их количество также будет увеличиваться.

Особое внимание уделяется развитию электротранспорта. В Беларуси уже зарегистрировано более 1,2 тыс. электромобилей. Растет и количество зарядных станций для них. Если в 2019 году они потребили около 3,8 млн кВт/ч электроэнергии, то за 10 месяцев этого года - 6 млн кВт/ч.

Во время встречи Виктор Каранкевич ответил на вопросы работников предприятия. Касались они строительства БелАЭС, эпидситуации, возможности возведения нового административного здания для "Белэнергосетьпроекта". Прозвучали и предложения, в том числе о пересмотре типовых технологических проектов и карт, которыми пользуются проектировщики.

РУП "Белэнергосетьпроект" - единственное в Беларуси предприятие, которое выполняет весь комплекс проектно-изыскательских работ для электросетевых объектов всех классов напряжения 0,4-750 кВ.-0-

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