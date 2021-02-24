24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребность в некоторых лекарствах в 2020 году возросла в семь раз. Это следует из информации, озвученной генеральным директором республиканского унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Сергеем Казакевичем сегодня на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

На постоянном контроле в Управляющей компании холдинга находится производство и реализация препаратов, наиболее востребованных при лечении пневмоний и COVID-19. Это 146 позиций, 80% из них - продукция организаций холдинга "Белфармпром". Объемы производства и поставок таких препаратов существенно возросли.

"За год, к примеру, отгружено меропенема, атракуриума и цефтриаксона в объеме более 7-летней потребности, парацетомола и азитромицина - более 4-летней и т.д.", - сказал Сергей Казакевич.

По его словам, по многим позициям предприятия работали на пределе производственных мощностей, при этом зачастую были вынуждены отказываться от экспортных поставок в пользу отечественного здравоохранения. По оценке предприятий, по этой причине на экспорт недопоставлено лекарственных средств на сумму около $12 млн, что соответствует примерно месячному объему отгрузки.

Однако несмотря на целый ряд негативных факторов, в прошедшем году удалось реализовать главную задачу фармацевтической промышленности - обеспечить здравоохранение необходимыми лекарственными средствами, отметил Сергей Казакевич.-0-

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